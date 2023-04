Travessia: Zezinho e Moretti armam plano para Ari ser preso

Na novela "Travessia", exibida pela Globo, Moretti (Rodrigo Lombardi) armou um plano para se livrar da prisão e culpar Ari (Chay Suede) pelo atentado contra Guerra (Humberto Martins). Para colocar o plano em ação, o empresário ofereceu dinheiro para Zezinho (Paulo Tiefenthaler) - quem implantou a bomba no carro - afirmar que o arquiteto foi o mandante da ação.

Yone (Yohama Eshima) repassa novas informações sobre as investigações do atentado para a delegada Helô (Giovanna Antonelli). Após ter acesso a uma conversa de "um tal de Zezinho", que já tem passagem pela polícia, a policial acredita que ele esteja envolvido no crime contra o pai de Chiara (Jade Picon).

Moretti fica sabendo da busca por Zezinho após Helô acionar Stenio (Alexandre Nero), para perguntar novamente se o ex-marido conhece o bandido. Ao saber da novidade, o ex de Guida (Alessandra Negrini) decide agir e tentar não ser preso como mandante do atentado.

"Descobriram. Vão te prender. Não tem como escapar, mas tem como ganhar uma grana alta. Para não precisar mais de dinheiro quando sair da cadeia. Topa?”, propõe o empresário.

Assim que começam as buscas, a equipe de Helô logo localiza o criminoso e vai direto ao ponto, querendo saber quem o mandou implantar a bomba no carro onde estavam Guerra e Cidália (Cássia Kis).

Lembrando da proposta de Moretti, o criminoso culpará Ari, em vez de falar que foi o empresário, pelo atentado. “Faça uma representação pela prisão preventiva do Ari!”, responderá Helô, em seguida.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)