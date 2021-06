Resumo ‘Império’: capítulos da semana de 14 a 19 de junho

Segunda-feira (14):

Maria Marta se interessa cada vez mais por Maurílio. Enrico estranha ao ver Maria Marta acompanhada por outro homem e conta para Maria Clara. José Alfredo se recusa a conversar sobre Cristina com Maria Ísis. Maurílio conta para Maria Marta que vai morar no Rio de Janeiro. Vicente e Cristina passam a noite juntos. José Alfredo pensa no que Cristina falou sobre o exame de DNA. João Lucas briga com Du. José Alfredo desiste de dormir com Maria Ísis. Maria Marta conta para Maurílio que é casada. Cora sonha com José Alfredo. Elivaldo aceita ajudar Tuane. Maria Marta provoca José Alfredo e diz que tem um amante. Cristina pensa em pedir para Tuane entregar panfletos na rua. José Alfredo manda Josué investigar Maria Marta.

Terça-feira (15):

Cora pensa no sonho que teve com José Alfredo. Maria Marta confirma aos filhos que José Alfredo tem uma amante. Josué conta ao Comendador o que descobriu sobre Maurílio. Danielle ouve Maria Marta ao telefone com Maurílio e comenta com José Pedro. João Lucas flagra Amanda e José Pedro se beijando. Elivaldo consegue um emprego para Tuane. Reginaldo encontra Karina. Merival alerta José Alfredo de que ele só ganhará o processo contra Cristina se o resultado do exame de DNA for negativo. Amanda revela para Danielle que José Pedro a beijou. Orville pensa em usar Juliane para se aproximar de José Alfredo. Beatriz sofre um grave acidente de carro.

Quarta-feira (16):

Enrico é avisado sobre o acidente com sua mãe e Antônio conta para Cláudio, que se desespera. José Alfredo se surpreende com a solidariedade de José Pedro. Jairo e Otoniel chegam ao Rio de Janeiro e Jurema pede para Tuane deixá-los ficar em sua casa. O médico informa o estado de saúde de Beatriz e Cláudio pede para ver a esposa. Wilson tenta convencer Salvador a conseguir mais ferramentas para a fuga. Robertão se encontra com Érika. Orville descobre por Juliane que José Alfredo frequenta o bar de Manoel. Leonardo marca um encontro com Amanda. José Alfredo vê Maria Marta com Maurílio.

Quinta-feira (17):

José Alfredo fica furioso com o encontro de Maria Marta e Maurílio. Amanda fala para José Pedro que tem um namorado. José Alfredo manda Josué investigar Maurílio. Maurílio convida Maria Marta para encontrá-lo no hotel. José Alfredo decide arrumar um emprego para Maria Ísis. José Alfredo manda Josué conseguir a ficha de Maurílio no hotel. Cora tenta colocar Cristina contra Vicente. Maria Marta aceita a sugestão de Maria Clara de levar Maurílio para jantar na mansão, caso José Alfredo também convide Maria Ísis. Cláudio pede que Enrico devolva o restaurante para ele. Orville consegue ser recebido por José Alfredo. Vicente pensa em levar Cristina para jantar no restaurante de Enrico. Cora garante a Fernando que conseguirá separar Cristina de Vicente. Enrico observa o cuidado de Cláudio com Beatriz e se emociona. José Alfredo descobre que Maurílio é filho de Sebastião.

Sexta-feira (18):

Josué aconselha José Alfredo a não falar com Maurílio. Maria Marta passa a noite com Maurílio. José Alfredo decide sair para jantar com Maria Ísis. Du pede para ficar na casa de Xana. João Lucas sugere que José Pedro e Maria Clara se unam a ele para comandar a joalheria Império. Vicente chama Cristina para jantar com ele no restaurante de Enrico e Cora se convida para ir com Elivaldo. Amanda procura Leonardo. Beatriz se esforça para que Enrico se entenda com Cláudio. Marta e Maurílio chegam ao restaurante de Enrico logo após José Alfredo e Maria Ísis. Cora chega com Cristina e Elivaldo ao restaurante.

Sábado (19):

José Alfredo se irrita ao ver Cora no restaurante. Maria Marta e José Alfredo discutem com Cristina e um cliente fotografa o escândalo. Elivaldo se envergonha com o comportamento de Cora. Vicente se preocupa com Cristina. José Alfredo comunica que Maria Ísis vai trabalhar no restaurante de Enrico. Cora avisa a Fernando que Cristina discutiu com Vicente. Téo compra as fotos do cliente do restaurante e publica uma nota sobre o escândalo. José Alfredo pede o divórcio para Maria Marta. Maria Marta revela para José Alfredo que conheceu Maurílio em Monte Roraima.