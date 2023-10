Quem é Graciara, interpretada por Natalia Dal Molin em 'Terra e Paixão'?

Em "Terra e Paixão", a atriz Natalia Dal Molin interpreta Graciara, uma das garçonetes do bar deixado por Cândida (Susana Vieira) em Nova Primavera. Quase sempre de mau-humor durante o atendimento no estabelecimento, a garota ganhará mais destaque nos próximos capítulos, ao movimentar a história de Hélio (Rafa Vitti) e Petra (Debora Ozório) na novela.

Antes de agir contra a filha, a esposa de Antônio (Tony Ramos) encontra Hélio e oferece dinheiro para ele desistir de Petra e sumir da cidade. A proposta de Irene deixa o filho de Agatha (Eliane Giardini) irritado e ele nega, fazendo com que a vilã coloque em prática o plano para afastar o casal.

Contratada por Irene (Gloria Pires), a funcionária do bar vai invadir o quarto da pousada no qual Hélio dorme e fingir que tem um caso com ele. Tudo isso fará parte do plano elaborado pela matriarca dos La Selva, quer deseja que a garota reate com Luigi (Rainer Cadete).

Depois que Irene dá as ordens para Graciara, a garconete entra no quarto e tira a roupa enquanto Hélio está no banheiro. No local, Petra fica desesperada ao ver a garota na cama do engenheiro e logo imagina que está sendo traída. Em seguida ela vai embora e destrói o carro do namorado.

Hélio começa a notar que a namorada está diferente e conversa com Luigi, desconfiado que tenha sido por alguma armação de Irene. Com a ajuda de Caio (Cauã Reymond), o italiano procura a garçonete e ela confessa o trabalho feito para Irene.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)