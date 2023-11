Qual a história de Paraíso Tropical? relembre a trama da novela que fez sucesso em 2007

Está de volta no Vale a Pena Ver de Novo a novela que marcou o final dos anos 2000, Paraíso Tropical. Estrelada por Fábio Assunção e Alesandra Negrini,a primeira exibição foi ao ar em 2007, com a história de um casal apaixonado que tem o romance interrompido por uma vilã gêmea má.

Relembre a história criada por Gilberto Braga e Ricardo Linhares:

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, o que dá início a uma paixão mútua.

Clichê, mas envolvente

O casal apaixonado passa a efrentar desafios ontra pesoas que querem prejudicar o relacionamento. Do lado de Paula, há a irmã gêmea Taís, uma mulher ambicioa que se aproveita da semelhança para roubar o namorado e e usufruir do benefícios da vida rica do empreário. Já Daniel tem como inimigo o Olavo (Wagner Moura), primo do protagonista que quer ascender na empresa de Antenor.

Elenco de Paraíso Tropical

Junto com Fábio e Alessandra, estão no elenco Wagner Moura (Narcos), Camila Pitanga (Mulheres Apaixonadas), Tony Ramos (Terra e Paixão), Vera Holtz (Avenida Brasil) no papel de Marion, Patrícia Werneck (Joia Rara) interpretando Camila. Além deles, a novela tem Beth Goulart (O Clone) como Neli, Isabela Garcia (Nosso Sonho) sendo Dinorá, Fernanda Machado (Impuros) dando vida à Joana, Bruno Gagliasso (Operação Maré Negra) no papel de Ivan, entre outros.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão