Paraíso Tropical: Paula pergunta se Daniel transou com Tais e tem resposta surpreendente

Em Paraíso Tropical, Paula (Alessandra Negrini) reencontra Daniel (Fábio Assunção) nos próximos capítulos da novela, em reprise pelo Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Na trama, a mocinha questiona se Daniel teve relações sexuais com Taís, irmã gêmea má, enquanto ela se fazia passar por Taís.

Daniel vai encontrar Paula internada em uma clínica psiquiátrica e irá resgatá-la da unidade. Os dois, então, voltam a viver o romance, no entanto, a Paula fica curiosa para saber o que houve entre os dois.

“Quando a Taís tava se fazendo passar por mim, você e ela… Vocês chegaram a…?”, questiona Paula, na cama. Ela se surpreende com a resposta de Daniel, que nega ter transado com a cunhada: “Nunca!”.

Paula se justifica: “Mas vocês estavam dormindo na mesma cama, ela estava do teu lado, e você achava que ela era eu”. E Daniel explica: “Não aconteceu nada entre nós. Ela fingia que tava traumatizada, simulada síndrome de pânico…”. E continuou: “Ela é esperta! Porque ela sabe que se eu tocasse o corpo dela, se eu fizesse amor com ela… Eu iria saber que ela não era você!”, completou o executivo.

Daniel garante que não sente nada por Taís

Paula não se dá por satisfeita e vai em frente na conversa: “Você sentia vontade de fazer amor com ela?”. Daniel novamente nega: “Você sabe que não? Curioso, não é? Apesar de eu achar que a Taís era você, no fundo, alguma coisa me fazia não reconhecer no corpo dela o teu!”.

“Tudo bem, mesmo sabendo que você não teria a intenção de ser infiel a mim, mas a ideia, só de pensar de você e a Taís juntos… Ai meu Deus!”, Diz Paula.

O loiro tenta demover a ideia da cabeça da morena e faz uma nova declaração: “Não pensa! Não tem nada nesse mundo que me faça tocar ou amar outra mulher. Eu gosto de você de um jeito que é como se você fosse parte de mim”.

