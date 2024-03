Paraíso Tropical: Paula consegue fugir da clínica? Veja o que vai acontecer na novela

Internada em uma clínica psiquiátrica por Olavo (Wagner Moura), Paula (Alessandra Negrini) fará de tudo para fugir da unidade, em Paraíso Tropical, exibida pelo Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. O encontro entre a mocinha e Daniel (Fábio Assunção), deve ocorrer entre o final de março e início de abril, segundo portal NaTelinha.

Na trama, a mocinha, jogada no mar pela irmã gêmea Taís, conhece a enfermeira Mercedes (Cristina Galvão), que a ajuda nos planos de fuga. A funcionária da clínica irá cortar os remédios que dopam Paula e passará informações sobre o local.

Tentativas

Na primeira fuga, a mocinha tenta fugir no meio das roupas sujas que a clínica entrega para a lavanderia, mas Paula desiste após perceber que Mercedes está em apuros devido o sumiço dela no quarto.

Em outra tentativa, Paula é surpreendida por Dr. Guedes (Gustavo Ottoni), que aborda a mocinha em seu quarto no momento da fuga.

Antes de executar outro plano, Paula lembra o que ocorreu e conta a verdade para Daniel, que envia Mercedes ao Rio de Janeiro em busca do galã.

A enfermeira mostra o bilhete de Paula revelando a verdade ao executivo, cuja história é confirmada após o mocinho ludibriar Taís.

Daniel seguirá fingindo que acredita na gêmea má e irá se juntar à Lúcia (Glória Pires) para resgatar a amada da clínica.

Como Paula foge da clínica em paraíso Tropical?

A fuga da mocinha contará com a ajuda de Daniel, Lúcia e Mercedes. A enfermeira entrará no local de carro com a filha de Clemente (Reginaldo Faria), alegando serem cunhadas.

O personagem de Fábio Assunção estará no veículo, escondido. Após entrarem na clínica, o galã que estará vestido como um dos funcionários irá até o quarto de Paula, contudo, o casal será flagrado por Edson (Alexandre Damascena).

O enfermeiro tentará impedir a dupla. Tentando proteger sua amada, o mocinho pede para esposa fugir e ir ao encontro de Lúcia.

Daniel consegue desviar do enfermeiro e o trancará no quarto.

No plano da fuga, Mercedes deverá apagar todas as luzes do local. Com uma escuridão total, pacientes e funcionários estarão andando nos corredores, causando uma confusão generalizada. Uma pessoa deixará uma vela cair em um material inflamável que irá ocasionar um incêndio.

O mocinho, então, irá auxiliar os pacientes e quando estiver prestes a deixar o estabelecimento, irá lembrar de Edson no quarto. Daniel irá abrir a porta do quarto para o enfermeiro, que o deixará em seguida sozinho no incêndio.

Mesmo com todos os empecilhos, o galã consegue fugir pelos fundos com Paula, Lúcia e Mercedes.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com