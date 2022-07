Pantanal: é hoje! Juma e Jove vão transar pela primeira vez

Hoje não é dia de ficar com “reiva”. O momento mais esperado pelos fãs de Pantanal irá ocorrer na noite desta segunda-feira (4). Depois de diversos desentendimentos e tiros, Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) vão se entregar para o amor e terão a sua primeira vez na beira do rio. Confira como será a cena:

Após conversar com o Velho no Rio (Osmar Prado) e ouvir que está no seu destino ter um filho com um Leôncio, Juma ficará pensativa acerca do futuro e dirá ao Jove: “Ele disse. E disse que, se eu der um marruazinho a ele, ele vai pegae ele pela mão, que nem fez comigo quando era 'pitiquita'...”, declara.

Ainda na tapera, o casal decide ir se refrescar no rio e conversar melhor sobre o futuro da relação. É ali que Juma diz ao Jove que está preparada para a primeira vez e Jove afirma: "Eu sou seu, Juma, desde o instante em que te vi. Sempre fui". dirá.

No roteiro assinado por Bruno Luperi, o autor diz que o momento será especial e de libertação para os jovens.

"Eles se fundem num só beijo. É um momento único. Mágico. Especial. Onde Juma, que tanto lutou contra seus instintos, se liberta de todos seus medos e Jove, apesar de toda paixão visceral que sente, age sempre no feitiço, nunca na força."

Juma e Jove terão a sua primeira vez de amor na beira do rio. (Reprodução / TV Globo)

Que horas começa ‘Pantanal’ hoje?

A novela “Pantanal” é exibida na TV aberta pela Rede Globo. A transmissão começa às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. Também é possível assistir a telenovela de forma on-line, através da plataforma de streaming Globoplay.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)