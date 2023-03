O Rei do Gado: Rafaela teme ficar fora do testamento de Geremias e planeja atentado

Nos próximos capítulos de O Rei do Gado, trama de Benedito Ruy Barbosa, a farsante Rafaela (Glória Pires) cometerá um atentado contra Geremias (Raul Cortez) para continuar com a herança do italiano.

Com a chegada de Luana (Patrícia Pillar), verdadeira sobrinha perdida de Geremias, Rafaela ficará enciumada e terá receio de ficar de fora do testamento do fazendeiro ricaço, tornando a ex-boia-fria sua principal rival. Tudo começa durante um jantar, onde Luana diz que Bruno (Antônio Fagundes) iria comprar terras para garantir o futuro do filho com a amada, Logo em seguida, Geremias rebate dizendo que o que a sobrinha vai herdar equivale a mil fazendas.

Em seguida, Rafaela se irrita e vai para o quarto, Tavinho (Guilherme Fontes) a segue e ela desabafa: “Pelo jeito, parece que ele está disposto a deixar tudo só para ela!”. O marido discorda e a farsante diz que não se admira se ele fizer isso, já que ele está estranho com ela. “Parece que agora só ela é sobrinha dele, que eu sou uma estranha”, reclama.

Após tanto pensar, a pilantra, grávida de Marcos Mezenga (Fábio Assunção), decide cometer um atentado contra o tio no meio do cafezal, e dá um tiro de espingarda em Geremias, que fica em estado grave de saúde e acusará o rival, Bruno Mezenga. Entretanto, Otávio ficará cada vez mais desconfiado de que Rafaela foi a autora do crime e dirá que não está com ela nessa história.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)