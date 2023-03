Travessia: Guerra aponta arma na direção de Ari

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, Guerra (Humberto Martins) chega ao seu limite ao ficar cara a cara com Ari (Chay Suede) novamente. Vendo tudo o que o ex-genro causou em Chiara (Jade Picon) e as mudanças na empresa após o golpe, o empresário “perde a cabeça” e aponta a arma em direção ao arquiteto, mas o objeto falha e Guerra é contido por Cidália (Cássia Kis) que repreende o amigo.

Antes de viajar para criar o filho na Europa, Chiara visita a construtora e é seguida por Ari, que tenta de todas as formas conversar com a influenciadora. Ao se aproximar da garota, o arquiteto pergunta se ela está indo embora para fugir dele, mas a filha de Guerra pede para ele sair do local e não falar com ela.

No momento em que a menina tenta tirar o ex-noivo de sua sala, Guerra aparece e vê o golpista no local. Irritado, o empresário saca a arma que está portando e aponta o objeto em direção a Ari.

“Esse ordinário acabou com a vida da minha filha, com a nossa família. Se afasta da minha filha, canalha!”, gritará Guerra.

O empresário aperta o gatilho, mas a arma falha e não atinge o golpista. Cidália aparece e fica chocada com a situação, aproveita o momento e tira o amigo da sala da influenciadora. “Você está louco? Olha o que você ia fazer!”, repreende a assessora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)