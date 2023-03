Travessia: Guerra fica emocionado ao reencontrar Tonho

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, Guerra (Humberto Martins) finalmente consegue rever Tonho (Vicente Alvite), por quem tem um afeto muito grande desde o primeiro encontro. Com o roubo das ações, fato que Ari (Chay Suede) sempre nega, a relação entre o empresário e o garoto ficou abalada, mas Brisa (Lucy Alves) consegue planejar o encontro entre os dois, deixando o pai de Chiara (Jade Picon) bastante emocionado.

Brisa leva o filho para passear em uma pracinha onde Guerra aguarda ansioso para rever o garoto. Assim que avista o empresário, Tonho fica radiante e corre em sua direção para abraçá-lo. "Tio Guerra, você voltou! Agora você nunca mais vai embora, não é?", pergunta o menino.

Guerra esclarece a situação ao menino e afirma que nunca foi embora da vida dele. Assim que matam as saudades, o empresário entrega um carrinho de brinquedo que levou como presente para o garoto.

Enquanto o filho de Brisa se distrai e sai para brincar com o novo presente, o empresário desabafa com a maranhense sobre o descontentamento com tudo o que vem acontecendo após o golpe dado por Ari.

"Muito difícil para mim ter vindo aqui, Brisa. Eu vim porque me apeguei muito ao Tonho. Esse menino me fez um bem danado, mas, mesmo sabendo que ele não tem culpa das façanhas do pai, ele me traz a presença do pai", diz ele.

Enquanto conversa com Brisa, o pai de Chiara não se dá conta de que Ari fotografa toda a ação para usar como prova contra a maranhense. Tudo isso acontece porque ela prestou depoimento contra ele, no caso do roubo das ações. Agora, o arquiteto quer usar o reencontro entre Guerra e Tonho para mostrar que a ex-mulher recebeu dinheiro do pai de Chiara para depor contra ele.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)