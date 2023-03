Travessia: Núbia procura Guerra e devolve parte das ações roubadas por Ari

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, Núbia (Drica Moraes) está cansada de ver o filho cada vez mais distante da família de Guerra (Humberto Martins). Para provar que não tem interesse na fortuna do milionário, a maranhense entregará um documento devolvendo as ações da empresa que Ari (Chay Suede) colocou no nome dela, mesmo sem acreditar que o arquiteto tenha conseguido as ações após ter dado um golpe.

Ao saber que parte das ações da construtora foram passadas para seu nome, a ex-comerciante procura Guerra, que resiste a ter qualquer tipo de contato com ela, mas, logo é interrompido quando Núbia estende a mão com um papel e pede que ele aceite o documento.

"São as ações do senhor que eu estou devolvendo, pode ler aí! Isso é o que eu posso devolver para o senhor, seu Guerra, porque isso é o que está no meu nome. Falei hoje com meu contador e está aí a prova de que ele já está tomando a providência de lhe devolver tudo", desabafa.

A atitude deixa o pai de Chiara (Jade Picon) surpreso e Núbia logo expõe sua opinião sobre a forma como ele está tratando Ari, já que ela não faz ideia de que tudo não passou de um golpe arquitetado pelo filho.

"É meu filho, vou estar sempre ao lado dele, mas o certo é o certo. Mesmo o senhor tendo dado, se está querendo de volta, não acho certo também da sua parte, mas lhe devolvo", afirma ela.

Guerra continua negando que tenha passado as ações ao ex-noivo de Chiara, enquanto estava internado no hospital, mas Núbia continua defendendo Ari, afirmando que o filho não é um ladrão.

"Ele escutou que deu, por isso que está nessa revolta toda. Ari não é de apanhar nada de ninguém, nunca foi, isso eu bato no peito e lhe digo: eu sei como criei meu filho. Eu sei o menino que ele é", diz Núbia.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)