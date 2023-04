O Rei do Gado: Luana vira suspeita de atentado e foge da fazenda de Geremias

A investigação sobre o atentado contra Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) continua em andamento em 'O Rei do Gado', novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Na trama, o italiano é baleado por Rafaela (Glória Pires) e fica entre a vida e a morte durante a recuperação, causando conflitos entre acusações e suspeitas. Inicialmente, Geremias acusa seu principal rival, Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) de ter cometido o crime, mas decide poupar o sobrinho devido à gravidez de Luana.

VEJA MAIS

Sem respostas, ele começa a desconfiar de Rafaela, já que a farsante tem em mente sua fortuna e cometeu o atentado para assegurar seu nome no testamento do ricaço. Geremias entrega a evidência do crime para o delegado e Luana fica com medo de ser acusada após Rafaela ter contado e inventado diversas mentiras sobre ela.

Nos dias seguintes, o delegado confirma que a bala que atingiu Geremias era da sua própria arma. A autoridade informa que com isso, Rafaela e Luana estão encrencadas e terão que depôr. Além das moças, Marcos (Fábio Assunção) será indiciado pela morte do Dr. Fausto (Jairo Matos).

Assustada com a notícia, a ex-boia-fria se isola e evita conversar com Judite (Walderez de Barros) e o tio. No final da noite, Luana foge para o meio do cafezal e piora a situação. Geremias manda os seguranças buscarem a moça, mas ninguém consegue encontrá-la. No meio da estrada, a noiva de Bruno consegue carona com um caminhoneiro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)