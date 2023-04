Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (06)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (06/04), às 15h25, o filme "O Túnel", dirigido por Kim Seong-Hun e estrelado por Jung-woo Ha, Doona Bae, Dal-Su Oh, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “O Túnel”, o vendedor de carros Jung-su (Jung-woo Ha) está voltando para casa o mais rápido possível, para tentar comemorar seu aniversário junto de sua família. No entanto, um acontecimento inesperado impossibilita sua trajetória até sua casa: um túnel despenca, deixando-o preso nos escombros. Do lado de fora, as autoridades enfrentam uma nevasca fortíssima para tentar salvá-lo enquanto ele luta pela sobrevivência com poucos mantimentos.

Veja o trailer de “O Túnel”

Título original: Teo Neol

Classificação: 12 anos

Duração: 2h06min

Nacionalidade: Sul-Coreana

Gênero: Drama, Suspense

Lançamento: 10 de agosto de 2016

(*Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)