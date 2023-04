O Rei do Gado: Luana perde a paciência após acusação de Judite

Acusada de ter cometido o atentado contra o tio, Luana (Patrícia Pillar) perde a paciência após discutir com a governanta Judite (Walderez de Barros) e ameaça ir embora da fazenda de Geremias (Raul Cortez).

Nos capítulos seguintes de 'O Rei do Gado', em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a noiva de Bruno (Antônio Fagundes) se revolta ao ser acusada de ter sido cúmplice no atentado que baleou Geremias e o deixou em estado grave de saúde. A farsante Rafaela (Glória Pires) planta ideias na cabeça de Judite e a convence que a ex-boia-fria ajudou o fazendeiro a atirar no tio.

“Quem foi que deu a arma para o Bruno tentar matar o seu tio?”, pergunta a funcionária. “Do que você está falando?”, indaga Luana. Em seguida, Judite diz que Bruno dormiu no quarto de Luana e Geremias amanheceu caído no cafezal. “Você vai ter que explicar isso!”, finaliza a governanta.

Em uma certa manhã, Luana diz que não dormiu muito bem e recusa tomar café com o tio. Sem perder a oportunidade, Judite provoca a moça novamente e pergunta se ela está com medo de alguma coisa. “Não estou com medo de nada! Se ele está acreditando nessa história, é porque ele não me conhece”, responde Luana.

A mãe do filho de Bruno dirá que o tio a fez acreditar que viu Bruno no cafezal para atirar nele, mesmo sendo mentira. Judite continua com as acusações e Luana rebate dizendo que não vai explicar nada. “Se ele abrir a boca para me acusar eu vou embora dessa casa”, dispara Luana. “E vai voltar para a casa do pai do seu filho?”, perguntará Judite. “Não, vou cair no mundo”, concluirá.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)