O Rei do Gado: Geremias descobre verdadeiro sobrinho na Itália

Nos próximos capítulos de ‘O Rei do Gado’, Geremias (Raul Cortez) retornará para o Brasil com uma surpresa para Rafaela (Glória Pires). Na trama em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a golpista alega ser a herdeira do italiano e se envolve em um bolo de mentiras para sustentar a falsa identidade.

Insatisfeito com as mentiras da sobrinha, Geremias decide ir até a Itália para investigar a verdadeira origem da moça. O caso acontece após o cafeicultor sofrer um atentado na fazenda, planejado pela farsante. Ao chegar na fazenda ao lado de Giuseppe (Emílio Orciollo Neto), o italiano conta para Judite (Walderez de Barros), Otávio (Guilherme Fontes) e Rafaela sobre como encontrou o verdadeiro Berdinazzi.

Inicialmente, Geremias se anima ao falar que encontrou os documentos de Rafaela, com o sobrenome dos Berdinazzi. “Depois que eu encontrei meu sobrinho Giuseppe, tudo ficou claro nessa história.. Ficou claro que Giuseppe é veramente o neto do meu irmão Bruno”, diz empolgado.

Assustada, Rafaela questiona sobre si mesma. O ricaço explica que os dois são netos de Gemma, mas só o rapaz tem o sangue da família. Tavinho questiona como a moça pode ser uma Berdinazzi. “Gema teve outro amor da vida dela depois do meu irmão Bruno, que fez um filho nela. Como o maledeto não assumiu, a Gemma o registrou como um Berdinazzi”, explicou.

No final, Rafaela fica decepcionada com a história ao saber que seu plano foi por água abaixo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)