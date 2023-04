'Chocolate com Pimenta': quem é o verdadeiro pai de Guilherme?

No ar nas tardes da Globo, no “Vale a Pena Ver de Novo”, quadro que reprisa novelas antigas da emissora, “Chocolate com Pimenta” voltou no último dia 30 de setembro. A trama gira em torno das reviravoltas envolvendo os personagens Ana Francisca (Mariana Ximenes), Danilo (Murilo Benício) e Olga (Priscila Fantin).

Quem é o verdadeiro pai de Guilherme?

O funcionário da fábrica de chocolate Reginaldo (Antonio Grassi) não esconde a rejeição por Guilherme (Rodrigo Faro) , o amado de sua filha Celina (Samara Felippo) . Mas ele fica sem escolha e tem que aceitar o advogado depois que sua outra herdeira, Graça (Nivea Stelmann), trai a irmã, seduz o rapaz e afirma ter engravidado de Guilherme .

A explicação para a raiva de Reginaldo tem origem antes do nascimento do Guilherme. Isso porque o funcionário da fábrica teve uma relação extraconjugal com a mãe do rapaz e acredita que ele pode ser seu filho. Com isso, o romance de Celina e Guilherme seria um incesto. A história é revelada depois que a irmã traidora anuncia a gravidez.

A confusão só é resolvida quando Margot (Rosamaria Murtinho), então madrinha de Guilherme, resolve falar sobre o passado. A dona do hotel conta que foi “mulher da vida” e engravidou, mas decidiu dar o filho para uma amiga. Esse filho era o próprio Guilherme, ou seja, Guilherme é filho de Margot e não da amiga com quem Reginaldo teve um caso.

A identidade do verdadeiro pai de Guilherme, porém, não é revelada em "Chocolate com Pimenta". O que se sabe é que ele era um homem com quem Margot se envolveu na juventude, quando era uma prostituta.

Qual a história de ‘Chocolate com Pimenta’?

Ambientada nas decadas de 1920 e 1930, “Chocolate com Pimenta” conta a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), moça simples e ingênua que se apaixona por Danilo (Murilo Benício) ao chegar à fictícia cidade de Ventura. O casal é alvo das armações de Olga (Priscila Fantin), apaixonada pelo rapaz.

Depois de ser humilhada pela população, a protagonista jura vingança, se casa com o milionário Ludovico (Ary Fontoura) e vai morar no exterior.

Anos depois, Ana Francisca retorna à cidade após a morte do marido, disposta a dar o troco em todos que riram dela no passado. Seu principal objetivo é tirar dali a fábrica de chocolates do falecido, empresa que movimenta a economia local.

Que horas ‘Chocolate com Pimenta’ é exibida?

A reprise de “Chocolate com Pimenta” vai ao ar de segunda a sexta-feira no “Vale a Pena Ver”, exibido às 17h05min, depois do “Sessão da Tarde”.

Quando ‘Chocolate com Pimenta’ foi ao ar?

“Chocolate com Pimenta” foi originalmente exibida entre os anos de 2002 e 2003, no horário das 18h da grade da Globo, e foi escrita por Walcyr Carrasco.