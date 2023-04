Travessia: Moretti é preso enquanto tentava fugir do Brasil

LANÇAMENTO

Arraial do Pavulagem realiza programação gratuita no Gasômetro, e anuncia data do 1º Arrastão do ano

O 1º 'Arrastão' será no dia 11 de junho. E, para celebrar as programações de 2023, o Instituto realiza hoje, 27, exibição de documentário, roda de conversa e Roda de Boi com Arraial do Pavulagem e participação especial de Mestre Damasceno