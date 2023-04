Travessia: Bia prepara armadilha e Oto e Brisa acabam se beijando

Na novela "Travessia", exibida pela Globo, Bia (Clara Buarque) acredita que Oto (Rômulo Estrela) ainda tem sentimentos por Brisa (Lucy Alves). Desde a "lua de mel", o casal não vive a melhor fase do relacionamento, já que, durante a viagem, o hacker continuou envolvido nos assuntos da ex-noiva. Para tirar a prova, a bióloga ligou para o namorado e marcou um encontro em um bar e, ao avistar a mãe de Tonho (Vicente Alvite) próxima ao local, ela arma uma armadilha.

Bia vai ao local acompanhada de Sara (Isabelle Nassar) e, enquanto espera Oto chegar, a dupla vê Brisa em uma praça ao lado. Imediatamente, a bióloga tem a ideia de preparar uma armadilha para ver como o namorado reage ao ver a ex-noiva.

"Oto, vem aqui na praça em frente ao pronto-socorro. Não, não aconteceu nada comigo, só vem. Depressa!", diz Bia.

Sara fica sem entender as intenções da amiga e questiona o fato da moça mandar o hacker para o outro local. "Quero uma resposta, Sara. E só vou ter se eles dois se encontrarem. Ele precisa ver essa mulher, chegar perto dela para saber o que quer. Ou ele fica na praça ou me encontra no bar", aponta a bióloga.

Assim que Oto chega próximo a praça, vê uma mulher sozinha no local enquanto chove forte no Rio de Janeiro. O hacker fica surpreso ao perceber que a moça é sua ex-noiva, Brisa, abraça a maranhense e os dois se beijam, enquanto Bia fica chocada, observando tudo acompanhada de Sara, dentro do bar.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)