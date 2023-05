O Rei do Gado: Delegado Valdir descobre que Rafaela planejou atentado

Na reta final de ‘O Rei do Gado’, novela em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a farsante Rafaela Berdinazzi (Glória Pires) passa a ser desmascarada conforme os acontecimentos da trama.

Após ter perdido o bebê de Marcos (Fábio Assunção) em acidente de cavalo, a falsa Berdinazzi vê os seus planos e mentiras irem por água abaixo conforme é descoberta pelo delegado Valdir (Tadeu di Pietro), que tem a moça como principal suspeita do atentado contra Geremias (Raul Cortez).

Ao voltar para a fazenda do tio, Rafaela se fecha e não comenta sobre o acidente, muito menos sobre a morte do filho. Valdir é informado que a moça está na cidade e a procura, mas é impedido por Tavinho (Guilherme Fontes), que ressalta o estado de recuperação da mulher.

Com medo, Rafaela discute com Tavinho e questiona Judite (Walderez de Barros) sobre as conversas com Valdir. Em outro momento, o delegado retorna à fazenda e fica cara a cara com a moça. Valdir diz que encontrou impressões digitais de Rafaela na caixa de balas, e a pilantra tenta culpar Luana (Patrícia Pillar).

O policial afirma que os Mezengas não planejaram o atentado, nem o assassinato de Fausto (Jairo Mattos). Determinado, Valdir prende Rafaela temporariamente e a leva para a delegacia.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)