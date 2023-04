O Rei do Gado: Delegado acusa Luana por atentado contra Geremias

Em 'O Rei do Gado', em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, Luana Berdinazzi (Patrícia Pillar) será suspeita de cúmplice do atentado contra Geremias (Raul Cortez), isso por ser noiva de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), maior inimigo do italiano.

Nos próximos capítulos da trama de Benedito Ruy Barbosa, o delegado Valdir (Tadeu Di Pietro) chega à fazenda de Geremias com a notícia de que tem certeza que Luana participou do atentado, sendo cúmplice de Bruno Mezenga, que sem dúvidas, planejou matar o cafeicultor.

VEJA MAIS

Após conversar com Judite (Walderez de Barros), o delegado pede para falar diretamente com Luana e afirma ter provas de que a bala utilizada no crime é de Geremias. A mãe do filho de Bruno diz que as acusações contra si não são verdadeiras. “Mas eu nunca buli nela”, diz a sobrinha.

Valdir continua a questionar a ex-boia-fria e pergunta se ela nega ter entregado a arma de Geremias para Bruno. “Eu nego. E não foi Bruno que atirou no tio”, afirma a moça. O policial continua sem aceitar o relato de Luana e pede por mais explicações da jovem. “Eu quero acreditar na senhora, mas precisa que a senhora me explique”, insiste o delegado.

A ex-boia-fria fica desapontada e irritada com as acusações não só do policial, mas também da farsante Rafaela (Glória Pires), que insiste ter visto Luana enterrando o revólver próximo ao local em que o tio foi baleado. O delegado diz que não fará nada por enquanto, mas que precisa conversar com o pai de Marcos Mezenga (Fábio Assunção) e colocá-los frente a frente.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)