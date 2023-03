O Rei do Gado: Com quem Marcos Mezenga fica?

Na trama O Rei do Gado, exibida originalmente em 1996, e reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Marcos (Fábio Assunção) passa por poucas e boas com a rivalidade entre as famílias Mezenga e Berdinazzi.O jovem se envolve com Liliana (Mariana Lima) e Rafaela Berdinazzi (Glória Pires), mas relações são confusas e mudam conforme os acontecimentos; veja com quem Marcos fica no final de O Rei do Gado.

Apesar de enfrentar muitas desavenças, o personagem muda da água pro vinho após o desaparecimento de seu pai, Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). O acidente de avião e, consequentemente, o desaparecimento do Rei do Gado deixa todos os personagens em sua volta apavorados.

Durante o acontecimento, Marcos assume os negócios da família, se deparando com a imensa responsabilidade que o pai carrega. Incansável, o filho também assumirá a busca por Bruno Mezenga ao lado de Zé do Araguaia (Stênio Garcia).

Após uma longa busca, Marcos finalmente encontra o pai e o leva para casa. No entanto, o personagem vai do céu ao inferno com o descaso da mãe, Léia (Silvia Pfeifer), diante da situação.

O jovem comete um crime brutal, e revela ser o assassino do amante de sua mãe, Ralf (Oscar Magrini). No final da novela, Marcos é condenado a vilipêndio de cadáver, mas cumpre a sentença livre, vivendo com Liliana e seu filho, que já terá nascido.

Marcos (Fábio Assunção) e Liliana (Mariana Lima) (Reprodução/Rede Globo)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)