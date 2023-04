O Rei do Gado: Bruno se preocupa com sumiço de Luana

Após Luana (Patrícia Pillar) decidir ir embora da fazenda de Geremias (Raul Cortez), a ex-boia-fria volta para o campo de cana, preocupando seu noivo Bruno (Antônio Fagundes).

No folhetim de Benedito Ruy Barbosa, ‘O Rei do Gado’, a sobrinha perdida do italiano se cansa da rivalidade entre as famílias e diz que não quer o filho crescendo num ambiente desagradável. Cansada, a mãe do filho de Bruno decide ter o bebê sozinha, longe dos Mezenga e Berdinazzi.

Ao conversar com o delegado, Bruno afirma que está preocupado com a noiva e dela ter voltado para a casa de Geremias. “Isso eu posso garantir que ela não fez. Ainda hoje eu me encontrei com o Doutor Valdir e ele me assegurou que ela não apareceu por lá. Aliás, aquele tio dela nem está no Brasil”, diz o policial.

Curioso, Bruno pergunta o paradeiro do cafeicultor e descobre que ele está na Itália e fica nervoso achando que Luana está com o tio. “Aquele velho safado é capaz de tudo!”, xinga o fazendeiro. Em seguida, o pai de Marcos (Fábio Assunção) liga para Judite (Walderez de Barros), funcionária do Berdinazzi. “Aqui é Bruno Mezenga, Dona Judite.. Quero falar com seu patrão”, confronta Bruno.

A governanta confirma que Geremias foi para a Itália e Bruno ameaça a mulher a contar a verdade. “Pode vir, que a Luana não está aqui não. E meu patrão viajou sozinho para a Itália achando que a Luana estava aí com o senhor”, finaliza. Enquanto isso, a ex-sem-terra trabalha arduamente no campo de cana, mesmo estando grávida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)