Atriz Ludwika Paleta, a Maria Joaquina de Carrossel, ressurge nas telas; veja como ela está

A novela Carrossel, exibida pela TV SBT a partir de 1989, marcou gerações pela história e pelas atrizes e atores mirins. Entre eles estava a personagem Maria Joaquina, que aborrecia os telespectadores pela insensibilidade e racismo da pequena vilã. Muitos recordam de Maria Joaquina, mas será que conseguem reconhecer a menina do passado em sua intérprete nos tempos atuais, com 44 anos?

Em cartaz na série “Dom”, na plataforma de streaming Amazon Prime, a atriz e modelo Ludwicka Paleta nasceu na cidade de Cracóvia, na Polônia, em 1979, mas ganhou a fama logo durante a infância, no México. Além do sucesso de Carrosel, também atuou em outra novela mexicana muito conhecida, Maria do Bairro, na qual interpretou a personagem Maria dos Anjos, a Tita, que era filha adotiva da protagonista interpretada por Thalia.