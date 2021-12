Vídeo: atriz brasileira se destaca com atuação em espanhol de 'Rebelde'

O trailer do remake Rebelde foi divulgado pela Netflix, nesta terça-feira (7). Nas imagens, os alunos aparecem se preparando para a audiência da formação de uma nova banda e um trote de muito mal gosto acontece, deixando toda a direção da escola preocupada. Nas filmagens, quem chamou atenção foi atriz Giovanna Grigio. A atriz brasileira foi bastante elogiada pela sua atuação em espanhol, de acordo com o site "Adoro Cinema".

Promessa de expulsão do responsável pela brincadeira, grupo musical em formação e com o surgimento de haters na internet, são alguns dos temas abordados no trailer. Como se todos os problemas externos não fossem o suficiente, a competitividade excessiva no próprio concurso torna a situação ainda mais fervorosa. Confira as primeiras imagens de 'Rebelde':

A Netflix ainda segue a trama pelo mesmo caminho da mexicana, com foco em um grupo de jovens estudantes em um dos principais colégios de elite no país, tudo envolvendo muito drama, música, paixões, amizades e rivalidades. Neste remake, Celina (Estefánia Villareal), que compôs o elenco da famosa novela em 2004, volta como diretora do Elite Way School, enquanto os novos rostos adolescentes são completamente novos. Os protagonistas também irão recriar a banda da novela original com as músicas já conhecidas e, também, algumas novas.

Mesmo que a versão mais famosa seja a mexicana, para quem não sabe, a novela Rebelde é originalmente argentina e foi criada por Cris Morena, também responsável pelas versões originais de outras novelas latinas de sucesso, como Chiquititas e Floribella. Mas o responsável pelo remake mais famoso é Pedro Damian. Com o grande sucesso da atração, o título ganhou mais releituras em Portugal, Índia, Chile e até mesmo no Brasil.

A nova geração de Rebeldes contará com a brasileira Giovanna Grigio, além de outros nomes latinos como Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente. O aguardado remake chega ao catálogo da Netflix em 5 de janeiro de 2022.