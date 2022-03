'Marimar': veja por onde andam os atores e atrizes da novela mexicana

Estreou, nesta terça-feira (15), uma das mais queridas novelas mexicanas da década de 90, Marinar. O drama e as aventuras românticas foi sucesso na Televisa e pelo SBT, mas retornou à televisão brasileira por meio do canal Viva, com dois capítulos diários. O público também pode acompanhá-la pela plataforma de streaming Globoplay.

O último capítulo da novela foi exibido em 1994, no México. Desde então, o que aconteceu na vida do elenco? Confira:



Thalia

A protagonista, Thalia, ainda contracenou outros dois grandes sucessos da Televisa: Maria do Bairro (1995) e Rosalinda (1999). Já na virada do século, a mexicana investiu na carreira de cantora e conquistou o Grammy Latino. Hoje, no Brasil, além da popularidade, Thalia tem uma música em Pablo Vittar intitulada “Timida”. Veja:





Eduardo Capetillo

Eduardo interpretou Sérgio na novela, par romântico e ciumento de Marima. O ator seguiu carreira na dramaturgia. O último sucesso foi ‘La Outra Cara del Alma’, em 2013, também com acesso no Brasil, pela Prime Video e na Pluto TV.

Chantal Andere

A grande vilã da novela foi Angélica, vivida por Chantal Andere. A atriz está hoje com 50 anos e seguiu carreira em outras novelas. A última foi ‘Mi Fortuna Es Amarte’, que encerrou na TV Mexicana no dia 13 de março.

Afonso Iturralde

Afonso viveu Roberto, em Marimar. O ator chegou a ser diagnosticado com câncer, mas foi curado. Afonso também fez a novela Rebelde, exibida no Brasil de 2004 a 2006, pelo SBT.

Marcelo Buquet

Marcelo Buquet viveu os dramas do milionário Rodolfo San Genis. Atualmente o ator está com 58 anos e protagonizou outros sucessos como a Usurpadora, em 1998, O Diário de Daniela, em 1998-99 e Rubi, em 2004.

Luis Gatica

O Chuy, de Marimar, está com 61 anos. Luis seguiu com as atuações das telenovelas. A última, ‘Te Dou a Vida’, foi exibida em 2020, pelo SBT.

Frances Ondiviela

Interprete de Brenda, em Marimar, está com 59 anos. É uma das atrizes que continuam atuantes nos sets de filmagens. O último sucesso foi uma vilã, na novela ‘Diseñando Tu Amor’, em 2021, na TV Mexicana.

Fernando Colunga

O Fernando Colunga virou um queridos atores no México e do Brasil. Seu personagem surgiu na trama como um novo pretendente de Marimar. Os flertes com Thalia deram certos foram das gravações e rolou um relacionamento, entre 1995 e 1997.

Júlia Marichal

A melhor amiga de Marimar, Coração, teve um final triste. Ela faleceu dezembro de 2011 vítima de um crime. A atriz foi esquartejada pelo seu assistente pessoal, que trabalhou para ela por cinco anos. O corpo foi localizado em um depósito de água, na cidade onde ela morava no México. O assassino foi condenado a 52 anos de prisão.