Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (24)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (24/04), às 15h30, o filme "Mulheres Ao Ataque”, dirigido por Nick cassavetes e interpretado por Keira Knightley, Jessie Buckley, Gugu Mbatha-Raw, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Mulheres Ao Poder", Carly descobre que seu namorado, Mark, tem um casamento com outra mulher, chamada Kate. Sabendo disso, elas se unem contra ele para se vingar do homem infiel. Elas começam a ser tornar amigas, mas a situação piora quando elas descobrem quem tem Mark tem uma terceira mulher, a jovem Amber. Logo, ela também se junta ao grupo, para dar uma lição no marido que elas tem em comum.

Veja o trailer de “Mulheres Ao Ataque”

Título original: The Other Woman

Classificação: 12 anos

Duração: 1h49min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 24 de abril de 2014

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)