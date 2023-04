O Rei do Gado: Bruno faz revelação para Marcos sobre assassinato de Ralf

Em ‘O Rei do Gado’, novela de Benedito Ruy Barbosa reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, o assassinato de Ralf (Oscar Magrini) é um dos mistérios da trama que envolve as famílias rivais Mezenga e Berdinazzi.

Durante o andamento da investigação, o funcionário de Marcos (Fábio Assunção) confessa para o delegado Valdir (Tadeu di Pietro), que esteve com o playboy na noite do assassinato, próximo ao local do crime. Após a revelação, Geraldino (Marcelo Galdino) é preso por omissão de socorro, mas não sabe que essa é apenas uma estratégia do policial para conversar com o filho de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes).

Marcos é chamado para depor na delegacia e Bruno vê o cerco fechar para o filho e confessa saber quem é o verdadeiro assassino do pilantra. Em uma conversa, o fazendeiro conta que sobrevoou a praia na manhã seguinte do crime. Confuso, o playboy pergunta ao pai sobre o que ele está falando.

VEJA MAIS

“Estou querendo dizer que vi você e o Geraldinho enterrar aquele safado na areia. Vamos parar de fingir, né, filho? Você fez o que seu pai teria feito se eu tivesse lá no seu lugar. E a sua mãe também sabe disso”, revela o rei do gado.

Assustado, Marcos questiona como os dois sabiam e nunca falaram nada. “Para te proteger. Você é o nosso filho. Não esqueça nunca disso”, completa Bruno. O playboy diz que matar Ralf nunca foi sua intenção e que vai se entregar e contar toda a verdade. Bruno intervém e fala que não quer um filho condenado e sugere se culpar pelo crime.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)