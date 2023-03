O Rei do Gado: Bruno decide ir atrás de Luana em Minas Gerais

No folhetim de Benedito Ruy Barbosa, O Rei do Gado, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, o romance entre Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e Luana (Patrícia Pillar) tem altos e baixos. Nos capítulos recentes, o casal brigou e a ex-boia-fria decidiu ir embora para a casa de Geremias (Raul Cortez), principal rival do pecuarista.

Inconformado de que a sobrinha está grávida de seu pior inimigo, Geremias chega a ordenar para que a governanta Judite (Walderez de Barros) jogue todo o enxoval do bebê, prometendo comprar um novinho para Luana. Enquanto isso, Bruno ameaça acabar com Berdinazzi caso faça algum mal à seu filho. Luana nota a rivalidade e teme ter cometido um erro ao se mudar.

Mais tarde, o casal se reecontra na audiência sobre a fazenda de Léia (Silvia Pfeifer), ex-mulher de Bruno e, apesar de pouco se falarem, ficam mexidos com a ocasião. Com o passar dos dias, o noivo continua pensando em Luana e toma a decisão de ir para Minas Gerais atrás da amada. Eles se encontram na fazenda de Geremias e o Bruno insiste para que ela volte com ele.

Luana recusa enquanto a farsante Rafaela (Glória Pires), de olho na herança do Berdinazzi, convence a moça a ir embora. Bruno diz que voltará para buscar a noiva quando ela decidir. Luana revela sua indecisão para Judite e a governanta diz que se ela voltar para Ribeirão Preto, uma nova guerra entre os Mezenga e Berdinazzi começará.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)