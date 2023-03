Vai Na Fé: Ben descobre que Lumiar sabotou projeto no Icaes

Na novela “Vai Na Fé”, exibida pela Globo, Ben (Samuel de Assis) fica chocado ao descobrir as mentiras da esposa, Lumiar (Carolina Dieckmann). Para afastar a filha de Sol (Sheron Menezzes) do marido, a advogada inventou que o projeto organizado por Ben não foi aprovado pelo reitor do Icaes, além de dificultar a busca de Jenifer (Bella Campos) pelo pai biológico.

O advogado estava animado em levar adiante o projeto de pesquisa organizado para os alunos. Na época, os planos de Ben derram errado, já que Lumiar afirmou que a ideia não agradou ao reitor do instituto.

A esposa de Ben não imaginava que os estudantes tentariam falar com o reitor para uma “segunda chance” e foi o que fizeram. Em meio a conversa com o profissional, Yuri (Jean Paulo Campos), Bela (Clara Serrão), Vini (Guthierry Sotero) e Tatá (Gabriel Contente) descobriram que a proposta nunca foi apresentada por Lumiar.

Irritados com a informação, os estudantes de Direito vão até o escritório de Ben e contam que foram enganados esse tempo todo pela professora.

“A gente resolveu juntar uma galera pra reapresentar o projeto do laboratório de revisão criminal ao reitor”, diz Vini. “Só que ele nunca tinha ouvido falar do projeto. A professora não apresentou naquele dia que a gente se encontrou e nem depois”, completa Yuri.

Mesmo chocado com a informação, o advogado pede calma aos jovens e diz que conversará com a esposa para entender a situação e ouvir sua versão, assim que ela retornar da viagem.

Quando Yuri, Bela, Vini e Tatá deixam o escritório, Ben aproveita para desabafar a sós com Jenifer, que chegou ao local pouco tempo depois. O advogado fica ainda mais desapontado após a estudante contar que Lumiar também sabia que ela é filha de Sol e da possibilidade dele ser seu pai.

“Eu me abri com a Lumiar pouco depois do acidente. E ela me desestimulou a procurar meu pai biológico. A te procurar", relata Jenifer.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)