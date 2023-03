Vai Na Fé: José Loreto e Samuel de Assis reproduzem dança de Lui Lorenzo; vídeo

Os atores José Loreto e Samuel de Assis acumularam elogios nas redes sociais após terem compartilhado um vídeo gravado nos bastidores da novela “Vai Na Fé”. Na filmagem, a dupla reproduz a coreografia da música “Vem que vem”, cantada por Lui Lorenzo, personagem de Loreto, na trama.

VEJA MAIS

"E Lui Lorenzo ataca de música nova! Nós fizemos este challenge pra você. Curtiu? Topa fazer? Faz e marca a gente! E não esquece: 'Vem que vem' está em todas as plataformas digitais”, escreveram os atores na postagem.

A dança foi elogiada pelos fãs dos artistas, que estão fazendo sucesso na nova novela das sete e possuem uma história de amor com Sol. No caso de Ben, personagem de Samuel, a relação com a dançarina ocorreu no passado. Já Lui Lorenzo, vivido por Loreto, está apaixonado pela moça desde a primeira vez que a viu.

Os fãs e telespectadores elogiaram a desenvoltura da dupla na dança exibida no vídeo. “Não sei porque o Lui não faz sucesso na novela, se ele faz um sucesso aqui fora”, escreveu uma seguidora. “Coloca o Ben dançando com a Sol na banda do Lui, vai aumentar a audiência da novela”, disse outra.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)