Novela 'Além do Tempo' volta à programação da Globo após 11 anos

A Rede Globo anunciou que a novela Além do Tempo será a próxima atração exibida no programa “Edição Especial”. O folhetim passa a ser reprisado a partir do dia 27 de abril, substituindo Terra Nostra. A produção volta à programação 11 anos após sua exibição original, em 2015.

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Escrita por Elizabeth Jhin, a trama reúne elementos de mistério, conflitos familiares e romance.

A história acompanha o casal Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), cuja relação é marcada por temas como amor, perdão e reencarnação. A narrativa se destaca por apresentar duas fases distintas, com início, meio e fim, separadas por mais de um século.

Novela tem duas fases e aborda reencarnação

A primeira fase é ambientada no século XIX, na fictícia Campobello, no sul do Brasil, região associada ao cultivo de uvas e à colonização italiana. Nesse período, Emília (Ana Beatriz Nogueira) administra uma taberna e guarda segredos do passado. Preocupada com o futuro da filha Lívia, ela decide colocá-la em um convento ainda jovem.

A história ganha novos desdobramentos com o retorno da família da Condessa Vitória Castellini (Irene Ravache) à cidade. A chegada de Felipe, sobrinho-neto da condessa, impulsiona o desenvolvimento do romance central. Viúvo e pai de Alex, ele está prestes a se casar com Melissa (Paolla Oliveira), mas se envolve com Lívia após salvá-la de um acidente.

O relacionamento evolui em meio a conflitos familiares, diferenças sociais e decisões que impactam o desfecho da primeira fase.

Segunda fase mostra reencontro dos personagens no presente

Na segunda etapa, ambientada cerca de 150 anos depois, os personagens retornam em um contexto contemporâneo, com novas trajetórias. Lívia passa a ser uma enóloga e herdeira de uma empresa do setor de vinhos, enquanto Felipe administra uma vinícola na fictícia Belarrosa. O reencontro entre os dois retoma vínculos do passado e amplia os conflitos, abordando temas como destino e karma.

Trilha sonora reúne clássicos da música brasileira

A trilha sonora da novela inclui músicas de artistas como Rita Lee, Caetano Veloso, Cartola e Tim Maia. O tema do casal principal é “Sinônimos”, interpretado por Zé Ramalho. Outras canções presentes na obra são:

“Palavras ao Vento”, com Cássia Eller

“Together”, da banda The xx

Elenco e produção

O folhetim conta com colaboração de Eliane Garcia, Lilian Garcia, Duba Elia, Renata Jhin, Vinicius Vianna e Wagner de Assis. A direção de núcleo é de Rogério Gomes, com direção geral de Pedro Vasconcelos e direção de Luciana Oliveira, Roberta Richard e Davi Lacerda. O elenco reúne nomes como Julia Lemmertz, Felipe Camargo, Nívea Maria, Luís Melo, Othon Bastos, Juca de Oliveira, Rômulo Estrela, Letícia Persiles, Carolina Kasting, Klara Castanho e Mel Maia, entre outros.