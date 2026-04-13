Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bukassa Kabengele: a força do ator que domina a TV e o streaming em 2026

Com quase 40 anos de carreira, o ator vive um momento de onipresença nas telas. Atualmente em destaque na novela das 18h da Globo, na HBO Max e liderando o ranking global da Netflix com "Emergência Radioativa", o ator reflete sobre sua trajetória, o reconhecimento da indústria e a construção de personagens que fogem dos estereótipos.

O Liberal
fonte

Bukassa Kabengele analisa papel da negritude no audiovisual brasileiro (Oseias Barbosa)

O ator Bukassa Kabengele atravessa uma fase de grande intensidade em sua trajetória, consolidando-se como presença constante no audiovisual brasileiro. Atualmente, o artista exibe sua versatilidade em três projetos de peso simultâneos: as novelas “A Nobreza do Amor” (TV Globo) e “Dona Beja” (HBO Max), além da série “Emergência Radioativa” (Netflix).

Na trama das 18h da Globo, Bukassa interpreta José dos Santos, um personagem de origem nobre que carrega o nome de batismo Zambi. Na história, ele toma a decisão radical de abdicar do trono de Batanga em favor do irmão mais novo, Lumumba/Cayman, após se apaixonar por Teresa (Ana Cecília Costa) durante uma visita ao Brasil. Estabelecido em Barro Preto, José atua como engenheiro civil e assume o papel de pilar familiar, acolhendo a cunhada Niara (Erika Januza) e a sobrinha Alika (Duda Santos).

VEJA MAIS

image Exclusivo: multicultural Bukassa Kabengele celebra sucesso de personagens
Depois de ‘O Jogo que Mudou a História’, ator se prepara para estrear com papel na nova novela das 21h, da TV Globo.

image A Nobreza do Amor, nova novela das 6 da Globo, trará aristocracia africana à TV

image A série 'Emergência Radioativa' retrata acidente real com o Césio-137 em Goiânia

Bukassa destaca que, para a criação, se inspirou em seu passado; ele é africano legítimo da República Democrática do Congo, nascido em Bruxelas, e chegou ao Brasil aos 10 anos: “Minha criança interna e educação são africanas. Sou filho de um grande intelectual, o Professor Kabengele Munanga, antropólogo e professor titular aposentado na USP. Carrego esse DNA da africanidade e consciência negra. Quando cheguei ao Brasil, com 10 anos, fui morar em Natal até meus 12 anos, depois mudei para São Paulo. Então, para a construção de Zambi, tive toda a soma da preparação de elenco, afinidade com os colegas e construção do meu olhar em anos de vida e carreira, me entendendo quanto corpo e alma africana e cidadão negro engajado nas questões de luta contra o racismo”.

Com quase 40 anos de dedicação às artes, Bukassa Kabengele celebra um momento de reconhecimento e prestígio na indústria do audiovisual brasileiro. Sua escalação para "A Nobreza do Amor" ocorreu por convite direto do diretor artístico Gustavo Fernandez, que, ao receber o projeto, identificou imediatamente a necessidade de ter o ator no elenco. Para Bukassa, esse movimento simboliza a legitimidade de sua trajetória: "Todos dentro da indústria sabem da minha origem e história. Saber que o diretor pensou em mim assim que o projeto chegou me deixa honrado; é o reconhecimento de anos de trabalho e o respeito de partes fundamentais do nosso audiovisual", reflete o artista.

O ator ainda destaca a forma como a novela retrata a história da negritude no Brasil, recorrendo a pesquisas de que a escravidão não é base real para validação da riqueza negra brasileira.

“Queremos com essa história devolver a dignidade e reconstruir as imagens negativas narradas por anos sobre a história da negritude no Brasil. Ao mostrar parte dessa fábula narrada com bases históricas e pesquisas de que a escravidão não é base real para validação da riqueza negra brasileira, isso é um ótimo começo para a revolução na televisão brasileira. Certamente um divisor de águas nesse sentido. Estamos tratando a África (Batanga) e suas riquezas, começando pela Realeza, de forma positiva na trama. Dando visibilidade à mulher negra e corroborando para o investimento em um mundo imaginário que conversa com nossa realidade no mundo contemporâneo, onde tivemos diversas lutas para tornar nossa sociedade mais justa e igualitária. Onde os abismos sociais estão atravessados por dores profundas, vestidas pela manta do racismo, seus recortes e privilégios da branquitude”, completa.

Na plataforma HBO Max, Bukassa Kabengele dá vida ao Coronel Paulo Sampaio em “Dona Beja”. O personagem é um homem de posses, determinado a preservar a estrutura familiar enquanto enfrenta a desintegração de seus laços em um contexto histórico conturbado. A narrativa se desenrola no complexo casamento com Ceci, interpretada por Deborah Evelyn. A personagem é movida pelas aparências e pelo preconceito, nutre um profundo ódio pela protagonista (Grazi Massafera), enxergando nela a liberdade que tenta suprimir, inclusive no próprio filho. Além disso, a trama mergulha em uma contradição social latente: embora casada com um homem negro e mãe de filhos negros, Ceci manifesta comportamentos abertamente racistas.

“Isso é muito mais comum do que imaginamos. Para responder a isso, eu devolvo com uma outra pergunta para elucidar o meu pensamento: por acaso, dentro do casamento ‘heteronormativo’, os homens deixaram de ser machistas por serem casados com mulheres? No Brasil, o índice de feminicídio está entre os mais altos do mundo. Algo intolerável em qualquer nível. Então a trama dá luz a algo muito comum e que precisa ser elucidado. As violências do racismo estão também dentro das famílias de casamentos inter-raciais, tal qual o machismo nos casamentos entre homens e mulheres. Isso precisa ser debatido e confrontado”, diz Bukassa sobre como a trama debate esse tema em qualquer época.

Além das novelas, Bukassa brilha na Netflix com a série “Emergência Radioativa”. A trama, que atingiu o primeiro lugar global na plataforma como a obra de língua não inglesa mais assistida em março, tem o ator como Evenildo, o dono do ferro-velho que compra a cápsula radioativa e expõe a si mesmo e sua família ao material.

“O Evenildo faz parte das pessoas que foram contaminadas pelo Césio-137... Ele e sua família tiveram perdas irreparáveis. Ele é dono de um ferro-velho, uma pessoa ambiciosa que quer o melhor para seu povo. Toda a contaminação começa na casa dele, sem que ele saiba”, conta.

O ator faz uma análise do seu momento atual no audiovisual, estando em três produções em diferentes streamings e na TV.

“Desde que fiz 'El Presidente', na Amazon, ainda na pandemia, quando passei quatro meses no Uruguai, e ao voltar para o Brasil até agora, tenho emendado trabalhos sem parar. Acho que, de alguma forma, produtores de elenco, diretores e autores me reconheceram quanto profissional e ator, me dando cada vez mais espaço, por mim conquistado e reconhecido pelo público a cada projeto em que posso contribuir para nossa cultura dentro da indústria. O que me fortalece é convencer a me entregar cada vez mais para dar o meu melhor. Excelência é um caminho individual e coletivo para nossas lutas e conquistas para o povo negro. Aqui defendo brasileiros e africanos”, compartilha.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Bukassa Kabengele
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POP LATINO

Hist de Selena Quintanilla ganham nova versão em projeto de Zaynara

Série será divulgada nas redes sociais da cantora

13.04.26 17h54

SHOW

Projeto ‘Quarta Autoral’ promove encontro do rock independente em Belém

Noite contará com heavy metal, hardcore melódico e rock alternativo no Studio Pub

13.04.26 17h32

BBB

TV Globo inaugura 'Jardim BBBotânico' em homenagem aos 'plantas' do reality

O espaço cenográfico reúne mais de 10 espécies com referências a participantes do programa

13.04.26 15h33

CINEMA

Filme com trilha sonora do paraense Léo Chermont é selecionado para o Festival de Cannes

'Seis Meses no Prédio Rosa e Azul', de Bruno Santamaría Razo, integra seleção competitiva e destaca participação brasileira na produção e no elenco

13.04.26 14h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 27 abre inscrições; veja passo a passo de como fazer

Os interessados em participar do elenco do programa devem se inscrever em um formulário no gshow

14.04.26 7h46

estética

O que é laser de CO2 fracionado? Entenda o procedimento que deixou Ana Paula 'irreconhecível'

Mudança no visual de Ana Paula Renault volta a viralizar e levanta dúvidas sobre tratamento estético

14.04.26 0h00

TRISTEZA

Morre Dolly Martinez, participante do reality Quilos Mortais, aos 30 anos

Um dia antes da morte, a irmã havia informado que Dolly estava internada e "lutando pela própria vida"

13.04.26 8h46

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (14/04)?

O filme "Paternidade" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

14.04.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda