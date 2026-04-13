Bukassa Kabengele: a força do ator que domina a TV e o streaming em 2026

O ator Bukassa Kabengele atravessa uma fase de grande intensidade em sua trajetória, consolidando-se como presença constante no audiovisual brasileiro. Atualmente, o artista exibe sua versatilidade em três projetos de peso simultâneos: as novelas “A Nobreza do Amor” (TV Globo) e “Dona Beja” (HBO Max), além da série “Emergência Radioativa” (Netflix).

Na trama das 18h da Globo, Bukassa interpreta José dos Santos, um personagem de origem nobre que carrega o nome de batismo Zambi. Na história, ele toma a decisão radical de abdicar do trono de Batanga em favor do irmão mais novo, Lumumba/Cayman, após se apaixonar por Teresa (Ana Cecília Costa) durante uma visita ao Brasil. Estabelecido em Barro Preto, José atua como engenheiro civil e assume o papel de pilar familiar, acolhendo a cunhada Niara (Erika Januza) e a sobrinha Alika (Duda Santos).

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Bukassa destaca que, para a criação, se inspirou em seu passado; ele é africano legítimo da República Democrática do Congo, nascido em Bruxelas, e chegou ao Brasil aos 10 anos: “Minha criança interna e educação são africanas. Sou filho de um grande intelectual, o Professor Kabengele Munanga, antropólogo e professor titular aposentado na USP. Carrego esse DNA da africanidade e consciência negra. Quando cheguei ao Brasil, com 10 anos, fui morar em Natal até meus 12 anos, depois mudei para São Paulo. Então, para a construção de Zambi, tive toda a soma da preparação de elenco, afinidade com os colegas e construção do meu olhar em anos de vida e carreira, me entendendo quanto corpo e alma africana e cidadão negro engajado nas questões de luta contra o racismo”.

Com quase 40 anos de dedicação às artes, Bukassa Kabengele celebra um momento de reconhecimento e prestígio na indústria do audiovisual brasileiro. Sua escalação para "A Nobreza do Amor" ocorreu por convite direto do diretor artístico Gustavo Fernandez, que, ao receber o projeto, identificou imediatamente a necessidade de ter o ator no elenco. Para Bukassa, esse movimento simboliza a legitimidade de sua trajetória: "Todos dentro da indústria sabem da minha origem e história. Saber que o diretor pensou em mim assim que o projeto chegou me deixa honrado; é o reconhecimento de anos de trabalho e o respeito de partes fundamentais do nosso audiovisual", reflete o artista.

O ator ainda destaca a forma como a novela retrata a história da negritude no Brasil, recorrendo a pesquisas de que a escravidão não é base real para validação da riqueza negra brasileira.

“Queremos com essa história devolver a dignidade e reconstruir as imagens negativas narradas por anos sobre a história da negritude no Brasil. Ao mostrar parte dessa fábula narrada com bases históricas e pesquisas de que a escravidão não é base real para validação da riqueza negra brasileira, isso é um ótimo começo para a revolução na televisão brasileira. Certamente um divisor de águas nesse sentido. Estamos tratando a África (Batanga) e suas riquezas, começando pela Realeza, de forma positiva na trama. Dando visibilidade à mulher negra e corroborando para o investimento em um mundo imaginário que conversa com nossa realidade no mundo contemporâneo, onde tivemos diversas lutas para tornar nossa sociedade mais justa e igualitária. Onde os abismos sociais estão atravessados por dores profundas, vestidas pela manta do racismo, seus recortes e privilégios da branquitude”, completa.

Na plataforma HBO Max, Bukassa Kabengele dá vida ao Coronel Paulo Sampaio em “Dona Beja”. O personagem é um homem de posses, determinado a preservar a estrutura familiar enquanto enfrenta a desintegração de seus laços em um contexto histórico conturbado. A narrativa se desenrola no complexo casamento com Ceci, interpretada por Deborah Evelyn. A personagem é movida pelas aparências e pelo preconceito, nutre um profundo ódio pela protagonista (Grazi Massafera), enxergando nela a liberdade que tenta suprimir, inclusive no próprio filho. Além disso, a trama mergulha em uma contradição social latente: embora casada com um homem negro e mãe de filhos negros, Ceci manifesta comportamentos abertamente racistas.

“Isso é muito mais comum do que imaginamos. Para responder a isso, eu devolvo com uma outra pergunta para elucidar o meu pensamento: por acaso, dentro do casamento ‘heteronormativo’, os homens deixaram de ser machistas por serem casados com mulheres? No Brasil, o índice de feminicídio está entre os mais altos do mundo. Algo intolerável em qualquer nível. Então a trama dá luz a algo muito comum e que precisa ser elucidado. As violências do racismo estão também dentro das famílias de casamentos inter-raciais, tal qual o machismo nos casamentos entre homens e mulheres. Isso precisa ser debatido e confrontado”, diz Bukassa sobre como a trama debate esse tema em qualquer época.

Além das novelas, Bukassa brilha na Netflix com a série “Emergência Radioativa”. A trama, que atingiu o primeiro lugar global na plataforma como a obra de língua não inglesa mais assistida em março, tem o ator como Evenildo, o dono do ferro-velho que compra a cápsula radioativa e expõe a si mesmo e sua família ao material.

“O Evenildo faz parte das pessoas que foram contaminadas pelo Césio-137... Ele e sua família tiveram perdas irreparáveis. Ele é dono de um ferro-velho, uma pessoa ambiciosa que quer o melhor para seu povo. Toda a contaminação começa na casa dele, sem que ele saiba”, conta.

O ator faz uma análise do seu momento atual no audiovisual, estando em três produções em diferentes streamings e na TV.

“Desde que fiz 'El Presidente', na Amazon, ainda na pandemia, quando passei quatro meses no Uruguai, e ao voltar para o Brasil até agora, tenho emendado trabalhos sem parar. Acho que, de alguma forma, produtores de elenco, diretores e autores me reconheceram quanto profissional e ator, me dando cada vez mais espaço, por mim conquistado e reconhecido pelo público a cada projeto em que posso contribuir para nossa cultura dentro da indústria. O que me fortalece é convencer a me entregar cada vez mais para dar o meu melhor. Excelência é um caminho individual e coletivo para nossas lutas e conquistas para o povo negro. Aqui defendo brasileiros e africanos”, compartilha.