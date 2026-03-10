Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

A Nobreza do Amor, nova novela das 6 da Globo, trará aristocracia africana à TV

Estadão Conteúdo

A palavra mais repetida na festa de lançamento de A Nobreza do Amor, nova novela das 6 da TV Globo que estreia em 16 de março, foi "ineditismo". A trama foi lançada oficialmente na noite desta segunda-feira, 9, em um evento na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, que contou com a presença do elenco.

A história se passa na década de 1920 e acompanha a trajetória da princesa Alika, personagem de Duda Santos, que, junto com a mãe, a rainha Niara (Erika Januza), é obrigada a fugir do reino de Batanga, na África, para se proteger da vilania de Jendal - Lázaro Ramos em seu primeiro grande vilão

No Brasil, na fictícia cidade de Barro Branco, no Rio Grande do Norte, Alika e Niara encontram abrigo. A princesa também encontra um amor, o simples e honesto Tonho, personagem de Ronald Sotto.

Escrita por Duca Rachid, vencedora de dois Emmys, por Joia Rara (2013) e Órfãos da Terra (2019), Júlio Fischer, de Amor Perfeito (2023), e Elísio Lopes Júnior, diretor do musical Torto Arado, A Nobreza do Amor, para além das características do folhetim clássico - amor e vingança - vai colocar a aristocracia do continente africano em cena. "Quero que o público brasileiro assista e reconheça que é fruto dessa nobreza", resume Duca Rachid.

Para Duda Santos, a princesa Alika, protagonista da trama, a novela a ajuda entender sua personalidade e de seus antepassados. "Minhas ancestrais fizeram um caminho florido para que eu chegasse aqui. Sou muito grata de poder contar essa fábula", disse a atriz ao Estadão.

Lázaro Ramos, o vilão Jendal, define a novela como "encantadora". "Estou tendo muito prazer de trabalhar esse texto, de me desapegar de algumas características como ator, para oferecer uma boa novela para o público".

A atriz Zezé Motta, intérprete de dona Menina, será o elo entre o Brasil e África. Uma mulher bondosa, parteira da cidade de Barro Branco. Ela também será escultora de santos, em uma simbologia do sincretismo religioso.

"Ela é uma mulher bondosa. Adoro esse nome dela: Dona Menina. É a minha cara. Eu sou uma menina de 81 anos", brinca a atriz.

O ator Marcelo Médici, do núcleo cômico da novela, vai interpretar o padre Viriato. "Ele é o arauto da cidade. Fala sobre tudo o que está errado. E fala o que vem na cabeça dele, o que eu acho que é um desejo de todo mundo", fala sobre o personagem.

A Nobreza do Amor tem ainda no elenco nomes como Nicolas Prattes, Thereza Fonseca, Danton Mello, Cassio Gabuns Mendes, Ronald Sotto, André Luiz Miranda, Bukassa Kabengele, entre outros.

*O repórter viajou para o Rio de Janeiro a convite da Globo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

NOVELAS

A NOBREZA DO AMOR

LANÇAMENTO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POSICIONAMENTO

Após polêmica com Erika Hilton, SBT diz que falas de Ratinho 'não refletem posição da emissora'

Emissora publicou nesta quinta-feira (12) uma nota repudiando as falas transfóbicas do apresentador

12.03.26 14h39

ALÔ, PAPAI! ALÔ, MAMÃE!

Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

Nas redes sociais, atriz mostrou a brincadeira com ovos e trigo para celebrar a conquista do filho

12.03.26 13h39

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

bbb 26

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

12.03.26 23h54

Confira!

Novela turca ‘Coração Ferido’: saiba qual é a história e onde assistir

A novela turca “Coração Ferido” (ou Kalp Yarası) é uma das mais pesquisadas por fãs brasileiros de dizis

18.01.25 16h00

FAMOSOS

Pai de Melody mostra como ficou carro após ataque de ex-namorada

Karen Martins, ex-companheira de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, arranhou e quebrou partes do automóvel de luxo

11.03.26 19h17

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda