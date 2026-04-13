Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (13/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (13/04), às 15h25, o filme "Bons Companheiros", dirigido por Jon M. Chu e interpretado por Jackie Chan, Haocun Liu, Qilin Guo. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Bons Companheiros"?

Bons Companheiros é um filme chinês de ação e comédia dirigido e escrito por Larry Yang e estrelado por Jackie Chan. A história acompanha Luo (Chan), um dublê falido que parece já não ter um propósito na vida. Porém, a sorte do homem muda de repente quando ele e seu cavalo se envolvem em uma inesperada briga com alguns cobradores de dívidas. O confronto é filmado, e viraliza instantaneamente nas redes sociais, tornando ambos verdadeiras estrelas. Mas, infelizmente, todos os holofotes acabam fazendo com que Luo possa perder seu cavalo. Para evitar se separar do melhor amigo, ele pede ajuda à filha e ao namorado dela.

Veja o trailer do filme "Bons Companheiros"

Informações do filme "Bons Companheiros"

Título original: Long ma jing shen

Classificação: 12 anos

Duração: 2h 6min

Nacionalidade: chinês

Gênero: Ação, comédia

Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)