Mulheres Apaixonadas: veja como está o ator que interpretou Eugênio na trama

Intérprete de Eugênio em ‘Mulheres Apaixonadas’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, ator Sylvio Meanda conquistou o público com carisma e graças com Estela (Lavínia Vlasak).

Na trama escrita por Manoel Carlos, o personagem é funcionário do hotel Praia do Leblon e fiel escudeiro da prima rica de Helena (Christiane Torloni), Estela. Eugênio fica à disposição da socialite e acaba virando uma espécie de secretário pessoal da ricaça, que adora a companhia da vilã Dóris (Regiane Alves).

Natural da cidade do Rio de Janeiro, Sylvio Meanda estreou na televisão com o romance, transmitido originalmente em 2003. Após viver o personagem que fez um sucesso no horário nobre da Globo, Meanda passou por um hiato nas telinhas.

O ator retornou à TV apenas em 2011, pela Record TV, quando foi escalado para interpretar Pingo Silva, personagem de Rebelde, também lembrado pelos fãs até hoje. Em 2014 se dedicou ao cinema e participou do filme “Os Homens são de Marte… E é pra Lá que Eu Vou!”, juntamente com Monica Martelli e Paulo Gustavo.

Desde então, Sylvio deixou a carreira artística e vive longe dos holofotes. Aos 46 anos, o ex-ator tem as redes sociais abertas e compartilha memórias e momentos da vida.

