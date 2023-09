Mulheres Apaixonadas: Salete é filha de Téo na novela?

Em 'Mulheres Apaixonadas', folhetim de Manoel Carlos em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a partenidade de Salete (Bruna Marquezine) é um dos principais mistérios da trama.

O segredo é revelado apenas na reta final da novela, quando Téo (Tony Ramos) enfim decide fazer um exame de DNA após a morte da ex-prostituta Fernanda (Vanessa Gerbelli), que sempre afirmou que a criança era fruto de outro relacionamento.

Fernanda será vítima de uma bala perdida, uma das cenas mais emblemáticas da trama. O acidente ocorre após segredo vir à tona. Lucas (Victor Cugula), filho adotivo de Téo com Helena (Christiane Torloni), é irmão de Salete, ou seja, filho biológico de Fernanda.

O personagem de Tony Ramos confessará que teve um caso com a moça e a engravidou e, depois, convenceu Helena a adotar uma criança.

Posteriormente, Salete se aproxima da protagonista mesmo após o término com Téo. A dondoca terminará o folhetim com César (José Mayer), seu grande amor do passado, enquanto Téo se arranja com Laura (Carolina Kasting).

O músico vive com a nova parceira e consegue a guarda de Salete, que viverá o inferno com a avó Inês (Manoelita Lustosa) até o final da trama.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)