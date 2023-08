Mulheres Apaixonadas: Saiba por onde anda Natália do Vale, que interpretou Silvia na novela

Destacada com o papel de amante de Caetano (Paulo Coronato), Silvia (Natália do Vale) fez sucesso na trama de Manoel Carlos, ‘Mulheres Apaixonadas’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo.

No folhetim de Maneco, a atriz mantém um caso com o marido de Rosinha (Guilhermina Guinle), que também se envolve com a empregada Shirley (Renata Pitanga). Casada com Afrânio (Paulo Figueiredo), a personagem mantém o romance proibido com Caetano até o final da novela.

Após o final da trama exibida originalmente em 2003, Natália do Vale participou de grandes projetos da Globo como ‘Páginas da Vida’ (2006), ‘Negócio da China’ (2008), ‘Salve Jorge’ (2012), ‘Êta Mundo Bom’ (2016) e ‘Orgulho e Paixão’ (2018).

Sua novela mais recente foi ‘A Dona do Pedaço’, exibida em 2019. Desde então, a atriz de 70 anos tem sido raramente vista em público ou participado de outros projetos, seja nas telinhas ou no teatro.

Natália optou por ficar longe das redes sociais, mas sempre é registrada por um clique de fãs, que compartilham alguns momentos da atriz no Instagram. Em fevereiro deste ano, a atriz foi vista no Rio de Janeiro com os atores Arlete Salles e Edwin Luisi na estreia da peça ‘Ninguém Dirá que é Tarde Demais’.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)