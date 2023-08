Mulheres Apaixonadas: Rosinha descobre o caso de Caetano?

O folhetim de Manoel Carlos, ‘Mulheres Apaixonadas’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, se tornou um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira com o drama presente em paixões e relacionamentos de mulheres. Entre elas, está Rosinha (Guilhermina Guinle), esposa de Caetano (Paulo Coronato).

Na trama, a personagem é traída pelo marido, que mantém caso com Shirley (Renata Pitanga) e depoisSilvia (Nathalia do Vale).

VEJA MAIS

O quadrângulo amoroso entre Rosinha, Caetano e as amantes foi bastante criticado na época, especialmente pelo fato de a secretária da Escola Ribeiro Alves nunca desconfiar do mau-caráter do marido. Inicialmente, o taxista se envolve com Shirley, empregada da casa de Afrânio (Paulo Figueiredo), marido de Silvia (Nathalia do Vale).

Depois, a mãe de Marina (Paloma Duarte) engata um caso com o taxista. Silvia descobre que Caetano é casado e, entediada no casamento, acaba o ajudando a manter a relação com Shirley. O final é inesperado: Silvia continua cúmplice de Caetano, mantendo caso com ele, enquanto Rosinha e Shirley não desconfiam da traição ou que o taxista é casado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)