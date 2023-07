Mulheres Apaixonadas: Por onde anda Tila Teixeira, atriz que interpreta a Tereza?

A transmissão de ‘Mulheres Apaixonadas’ no Vale a Pena Ver de Novo tem deixado vários espectadores curiosos sobre por onde andam os atores atualmente. No folhetim de Manoel Carlos, Tila Teixeira interpreta Tereza, médica que trabalha na clínica do Dr. Moretti (Serafim Gonzalez) e amiga de Luciana, vivida por Camila Pitanga.

Nos teatros, Tila participou de diversos espetáculos e teve sua estreia na trama de 2003, dando vida a uma das namoradas de César (José Mayer), se envolvendo com o médico para subir de posição no hospital. Após a novela, se arriscou na carreira de direção e fez sucesso com a novela ‘Boogie Oogie’ (2014), da TV Globo, e em ‘Malhação- Toda Forma de Amar’ (2019) e no filme ‘Não se Apega Não’ (2015).

Posteriormente, teve um relacionamento com o diretor Ricardo Waddington, mas terminou. Vinte anos após viver Tereza em ‘Mulheres Apaixonadas’, Tila Teixeira está fora das mídias e suas últimas fotos na internet são de 2014, ao lado da atriz Isis Valverde.

Tila Teixeira ao lado de Isis Valverde em 2014 (Reprodução/Redes Sociais)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)