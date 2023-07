Mulheres de Areia: como está hoje a atriz Isadora Ribeiro, a Vera da novela na Globo

A musa da TV nos anos 90, Isadora Ribeiro, está de volta às telinhas com sua personagem Vera da novela 'Mulheres de Areia'. Após 30 anos de sua estreia, o clássico da teledramaturgia está sendo reexibido nas tardes da TV Globo, no Vale a Pena Ver de Novo.

Em 1980, ela ganhou fama ao estrelar a abertura do Fantástico e a abertura de Tieta (1989), o que rendeu um convite para ser a capa da revista Playboy. Após a repercussão, Isadora fez participação em muitas novelas ao longo dos anos.

Novelas de Isadora Ribeiro

Sua estreia como atriz veio na novela Pedra sobre Pedra (1992) e brilhou no papel de Suzana. Após a repercussão, ela ganhou destaque em Mulheres de Areia (1993), como a mulher sensual do prefeito, um homem muito ciumento.

Em seguida, Isadora participou de Explode Coração (1995), Torre de Babel (1998) e Uga Uga (2000), além de outras tramas. Fora da TV Globo, sua última aparição foi na telenovela Amor e Revolução (2011), no SBT.

Recentemente, a atriz tentou um papel em Travessia (2022) com comentários nos posts da autora Glória Perez. No entanto, a escalação não veio.

Isadora Ribeiro no OnlyFans

Aos 58 anos, Isadora ainda arranca elogios pela sua boa forma e decidiu investir em um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. A atriz divulgou a decisão através de seu Instagram no ano passado com fotos "100% inéditas" e um "corpo natural".

"Recebo muitos elogios pelas minhas fotos e textos, mas esses mesmos seguidores cobram fotos mais sensuais, e a maioria sugere conteúdos no OnlyFans. Alguns seguidores até comentam que minhas fotos no Instagram são muito comportadas e que eu deveria ousar mais um pouquinho. Então, para atender a pedidos dos meus fãs, vou participar dessa plataforma com fotos inéditas e sensuais, especialmente produzidas para quem quer me ver com mais intimidade", escreveu ela.

Como está Isadora Ribeiro hoje?

Mãe de duas jovens, uma de 24 e outra de 15, e avó de uma menina de 2 anos, Isadora está sempre ativa nas redes sociais compartilhando sua rotina. Além de fotos sensuais, a atriz mostra a convivência com sua família, amigos e colegas de trabalho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)