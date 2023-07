Mulheres de Areia: como está hoje a atriz Vivanne Pasmanter, a Malu na novela da Globo

A atriz Vivianne Pasmanter deu vida à personagem Malu Assunção, a rebelde sem causa da novela 'Mulheres de Areia', que está sendo reexibida nas tardes da TV Globo, no Vale a Pena Ver de Novo, em uma edição especial de 30 anos.

Na trama, Malu é uma jovem moderna que vive em conflito com o pai e acaba vivendo uma divertida história de amor com o vaqueiro Alaor (Humberto Martins). Apesar de ser o papel mais marcante na carreira da atriz, de 52 anos, ela coleciona uma lista de outras grandes novelas em seu currículo.

Outras novelas de Vivianne Pasmanter

'Mulheres de Areia' (1993) foi o segundo trabalho de Vivianne Pasmanter nas telinhas. Em 1991, a atriz estreou em 'Felicidade' como Débora, a vilã.

Com duas novelas de sucesso já no início de sua carreira, ela continuou fazendo outras novelas da emissora nos anos seguintes, como 'A Próxima Vítima' (1995) e 'Por Amor' (1997). A atriz também esteve no elenco de 'Em Família' (2014) e 'Totalmente Demais' (2015).

Vivianne também interpretou Germana em 'Mundo Novo' (2017), do autor Alessandro Marson. A personagem fez tanto sucesso que voltou em outra novela do mesmo autor alguns anos depois. Germana fez uma participação especial de 30 capítulos em 'Nos Tempos do Imperador' (2021), marcando seu último trabalho na TV até agora.

Como está Vivianne Pasmanter hoje?

Vivianne é mãe de dois filhos, Eduardo e Lara, nascidos em 2002 e 2005, respectivamente, frutos de seu casamento com o empresário Gilberto Zaborowsky, do qual se separou em 2008. Em 2018, a atriz assumiu publicamente um relacionamento com o artista visual Fábio Benetti.

A atriz não é muito ativa nas redes sociais e é discreta em relação à sua vida pessoal. No entanto, em seu perfil no Instagram, com quase 550 mil seguidores, ela costuma relembrar momentos marcantes de sua carreira e fazer raras aparições públicas.

Recentemente, ela abriu o 'Baú de Mulheres de Areia' e mostrou fotos da época, bastidores e elenco.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)