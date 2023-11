Mulheres Apaixonadas: Paulinha se decepciona ao encontrar mãe

Em "Mulheres Apaixonadas", novela de Manoel Carlos em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, Paulinha (Roberta Gualda) encontra finalmente a mãe Nair (Renata Mello), a quem tanto procurava interessada na herança da família.

Na trama, a personagem de Renata Mello aparecerá em busca da filha e de Oswaldo (Tião D’Ávila), mas não é tão recebida quanto esperava. Rosinha (Guilhermina Guinle) avisa ao porteiro da Escola Ribeiro Alves, Oswaldo, que uma mulher andou telefonando para ele.

“Duas vezes. Ontem e hoje”, diz a esposa de Caetano (Paulo Coronato). “Você tem certeza que foi para mim?”, estranha ele. Rosinha revela o nome e Oswaldo afirma que a mulher é mãe de Paulinha.

Oswaldo não se interessa em reencontrar a ex-mulher, enquanto Paulinha fica ansiosa e decide ir atrás de mais informações. Os amigos Marcinha (Pitty Webo) e Rodrigo (Leonardo Miggiorin) incentivam a estudante. Paulinha liga para Nadir, que não reconhece a filha pelo telefone.

Capítulos depois as duas se reencontram e Paulinha finalmente descobre se a mãe é rica ou tem alguma herança para a família. “Eu sei que você saiu daqui para se casar com seu patrão. O dono da fábrica onde você trabalhava”, afirma a menina.

“Ele não casou comigo. Ele nunca se separou da mulher e dos filhos. Esses anos todos, fui amante, a outra”, diz a mãe. Paulinha não acredita na história e esculacha a mãe. “Foi amante do homem a vida inteira e te chutaram como um cachorro com uma mão na frente e outra atrás”. Nadir não responde e absorve as palavras da filha.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)