Mulheres Apaixonadas: o que acontece com Raquel e Fred na novela?

Escrita por Manoel Carlos, a trama "Mulheres Apaixonadas" é a mais nova ficção em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, substituindo o clássico "O Rei do Gado". Exibida originalmente em 2003, a novela chama atenção do público com dramas e romances proibidos.

Entre eles, está o da professora Raquel (Helena Ranaldi) e seu aluno Fred, interpretado por Pedro Furtado. O romance entre os dois é repleto de obstáculos, tendo o ex-marido de Raquel, Marcos (Dan Stulbach), que persegue e agride a mulher e Eleonora (Joana Madeiros), mãe do rapaz, fazendo de tudo para separá-los.

Ao descobrir o romance da ex-mulher, Marcos se enfurece e começa a perseguir o casal, que com paixão luta contra as ameaças do psicopata. Depois de brigas e agressões, Raquel toma a decisão de denunciar o ex-marido, o que traz um desfecho trágico na trama.

No penúltimo capítulo da novela, Fred e Raquel pedalam juntos enquanto Marcos recebe a intimação judicial e planeja sua última vingança. O vilão cria uma armadilha para o rapaz, o algema no carro e pega estrada.

Raquel pega outro carro e persegue os dois ao lado da amiga Yvone (Arlete Heringer). Marcos bate o carro e despenca em um precipício, deixando os dois mortos. Raquel entra em choque com a morte do amado e chora ao revelar estar grávida para Helena (Christiane Torloni).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)