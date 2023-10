Mulheres Apaixonadas: Maria Padilha recorda interpretação de Hilda na trama de Manoel Carlos

Há 20 anos, Maria Padilha estreava em ‘Mulheres Apaixonadas’, trama de Manoel Carlos em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Irmã da protagonista Helena (Christiane Torloni) e Heloísa (Giulia Gam), a personagem é ponto de equilíbrio na família mas vê sua vida mudar após receber o diagnóstico de câncer de mama.

Hilda é casada com o advogado Leandro (Carlos Eduardo Lago) e mãe de Elisa (Giselle Policarpo). “O mais desafiador no papel foi construir essa leveza na personagem. Todas as cenas dela foram cotidianas, com a irmã, o marido e a filha”, diz a atriz.

Padilha revela que a cena mais desafiadora e marcante foi a que Hilda descobre o câncer de mama. “Lembro que eu estava com a Helena no médico (Emílio di Biasi), e ele falava o que ela tinha. Precisava receber essa notícia de maneira crível, sem muito drama, dentro da Hilda, uma pessoa equilibrada”, completa.

Para o elenco, ‘Mulheres Apaixonadas’ foi uma experiência enriquecedora, seja pelo projeto ou pelos parceiros de trabalho. “Era uma novela feita em cima das coisas que estavam acontecendo no momento, quase que uma novela jornalística, então a gente tinha de estar muito preparado para fazer as cenas, para decorar o texto”, finaliza a artista.

Atualmente, Maria Padilha continua na atuação e produção, incluindo teatro e cinema, além das telinhas. Neste ano, foi escalada para a 2° temporada de ‘Justiça’, minissérie produzida pela Globoplay e indicada ao Emmy Internacional, onde interpreta Silvana.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)