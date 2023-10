Globoplay anuncia exibição da novela 'Rebelde' no streaming

O Globoplay anunciou a exibição da primeira temporada completa da novela Rebelde, nesta quarta-feira (4), data na qual os fãs do grupo celebram o "Dia Mundial do RBD". No anúncio, a plataforma de streaming garantiu que os assinantes terão uma experiência sem cortes na trama e a opção de áudio original, a partir de novembro.

VEJA MAIS

A novidade foi contada pela plataforma nas redes sociais do Globoplay, no início da tarde. No X, antigo Twitter, a conta do serviço de streaming até recebeu uma foto e capa dos atores da novela.

"Fecho os olhos e já estou pensando em Rebelde no Globoplay. Sim, é real oficial: 'Y soy rebelde!' A primeira temporada chega em novembro por aqui", escreveu o perfil.

A trama

A série de televisão "Rebelde", exibida entre 2004 e 2006, marcou uma geração com as vivências de um grupo de adolescentes dentro do "Elite Way School". A trama mexicana reflete sobre desafios da juventude, como lidar com um primeiro amor, as relações conturbadas na família e a dificuldade de se adaptar em novos ambientes.

Em rebelde, seis adolescentes de diferentes classes sociais interpretados por Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni e Christian Chávez se unem por uma paixão em comum: a música. O resultado disso é a famosa banda RBD, que foi além da criação fictícia e ganhou o mundo, com milhões de fãs que celebram a existência do grupo até hoje.