Mania de Você: Mércia reencontra Luma e revela segredo de Mavi

Na novela “Mania de Você”, Luma (Agatha Moreira) perdeu a mãe assim que nasceu e cresceu com Mércia (Adriana Esteves) como a figura materna mais próxima. A governanta, entretanto, ficou ao lado do filho, Mavi (Chay Suede), e participou do golpe que Luma levou. Indignada com o dono do resort Albacoa, Mércia decide revelar segredo dele à jovem.

Luma está trabalhando no Violeta, restaurante chefiado por Viola (Gabz) no resort. Mércia, ao saber que a jovem está em Angra dos Reis, vai até ela e conta que Viola e Mavi retomaram o relacionamento. “Como é que é? A Viola e o Mavi? O que é que você tá falando! Que absurdo”, fala Luma, sem acreditar no que ouve.

Mércia diz que está falando algo certo e, mesmo sendo verdade, Luma não se convence. “E por que você tá me contando isso, Mércia? Logo você que é cúmplice daquele canalha, que ajudou ele a acabar comigo, a roubar tudo que eu tinha”, desabafa a jovem. A governanta afirma que é difícil acreditar no que ela diz, mas que não fez parte do esquema de Mavi: “É meu filho, você acha que era fácil eu ir contra ele? E mesmo assim eu tentei, sim, tentei impedir, conversar, tudo o que tava ao meu alcance eu fiz, Luma, mas não adiantou.”

Luma (Agatha Moreira) não acredita no que Mércia (Adriana Esteves) diz (Reprodução / Globo)

O ponto fraco de Luma é a possibilidade de ser enganada por Viola novamente, já que a amiga a traiu quando beijou Rudá (Nicolas Prattes), ex-namorado da jovem. Usando essa fraqueza, Mércia tenta convencer Luma a acreditar nela. “Por isso eu tô aqui, eu quero te ajudar a recuperar tudo que você perdeu, você também é como minha filha”, diz.

Luma chama a governanta de louca e diz que ela está mentindo, mas Mércia não desiste fácil: “Eu vou alugar uma casa na comunidade, me procura lá, você vai precisar de mim. Eu só quero o seu bem. Eu te amo, Luma, não esquece disso.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)