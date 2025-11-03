Lembra dela? Atriz cega revela maus-tratos de colegas em bastidores da novela da Globo

A novela “Caras & Bocas”, trama de Walcyr Carrasco exibida originalmente em 2009, voltou a ganhar destaque, estando atualmente em cartaz no Globoplay Novelas e em reprise no Canal Viva. No entanto, a visibilidade da novela trouxe à tona os bastidores difíceis enfrentados pela atriz Danieli Haloten.

Hoje com 45 anos, Haloten fez história na televisão brasileira ao interpretar Anita e se tornar a primeira atriz cega da TV Globo. Apesar de marcar um avanço na representatividade nas telas, a artista revelou em entrevista que não foi bem tratada durante as gravações, enfrentando falta de acolhimento e situações constrangedoras.

A origem do conflito

Danieli Haloten, que nasceu em Curitiba (PR) e precisou se mudar para o Rio de Janeiro para o trabalho, enfatizou que o tratamento que recebia era dividido. A atriz deixou claro que a maioria dos atores a tratava "muito bem" e parecia "aceitá-la e não ter preconceito". Os casos de tratamento ruim por parte dos colegas de elenco eram pontuais: "Um ou outro ator me tratava mal".

O foco dos problemas, no entanto, vinha do pessoal da produção. Haloten lamentou que a equipe de bastidores "não queria que eu estivesse ali". Segundo a atriz, os maus-tratos vinham de produtores, cabeleireiros e maquiadores.

Higgins, o cão-guia, e o preconceito no set

O preconceito se estendeu ao seu companheiro, o cão-guia Higgins. Danieli contou que o animal, que a acompanhou na mudança para o Rio de Janeiro, também foi alvo de reclamações constantes por parte dos funcionários.

Para tentar contornar as queixas, a equipe chegou a arrumar "uma salinha para ele ficar preso" enquanto as gravações ocorriam. Contudo, nem essa solução perdurou. Higgins teve que ser retirado desse local, pois o espaço foi subsequentemente destinado à filha da atriz Ingrid Guimarães, que na época era um bebê e não poderia dividir o ambiente com o animal.

O impacto pós-novela na carreira de Danieli Haloten

Após sua participação em "Caras & Bocas", a atriz não conseguiu mais emplacar oportunidades consistentes na área artística. Haloten desabafou que, ao buscar novos papéis, ouvia comentários limitadores: "Mas você já fez personagem cega" e "Já teve uma personagem cega na última novela".

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)