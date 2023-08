Fuzuê: quem canta a música de abertura da novela da Globo?

Escrita por Gustavo Reiz, "Fuzuê" entra para a grade da TV Globo nesta segunda-feira (14). Além de marcar a estreia de Reiz na emissora, o folhetim também marca a primeira vez de Michel Teló cantando a música de abertura de uma novela.

Quem canta a música de abertura?

Michel Teló foi o cantor escolhido para gravar a música de abertura da nova novela das sete. Em entrevista ao GShow, o autor da trama declarou que a escolha pelo artista veio ao pensar em uma canção divertida, capaz de "grudar" na cabeça dos telespectadores.

"Eu sempre considerei a abertura um personagem da novela. No caso de 'Fuzuê', eu pensei em algo animado, popular, com potencial para virar um hit e que fosse a cara do Brasil. E o Michel é um artista que tem todos esses elementos, é a cara do nosso Fuzuê", disse.

Qual a história de "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna (Giovana Cordeiro), moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece dentro da loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero (Edson Celulari), dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

Confira o que vai acontecer nos primeiros capítulos:

Segunda-feira - dia 14

Luna e a mãe assistem a um programa de TV que trata sobre o tesouro perdido da Dama de Ouro. Determinada a conseguir pistas, a personagem de Olívia Araújo vai à loja Fuzuê, propriedade de Nero (Edson Celulari) e desaparece, sem deixar pistas;

César (Leopoldo Pacheco) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa) sobre a busca pelo tesouro desaparecido;

Preocupada com o sumiço da mãe, Luma procura o delegado Barreto (Rogério Brito) para que a polícia comece a buscar pela mulher;

Miguel (Nicolas Prattes) retorna de Portugal e, durante a apresentação das crianças da ONG, ele e Luna começam a trocar olhares e se encantam um pelo outro;

Merreca (Ruan Aguiar) arma um assalto à loja de Nero, mas Luna vê a quadrilha se preparando para invadir o local e aciona o alarme;

Luna avisa a Miguel sobre o plano dos bandidos, a festa fracassa e Preciosa comemora o resultado;

Miguel decide se unir a Luna para encontrar Maria Navalha.

Terça-feira - dia 15

Luna descobre que Miguel é filho de Nero, dono da Fuzuê, e o personagem de Edson Celulari promete ajudar a garota a encontrar Maria Navalha, que sumiu após visitar o estabelecimento dele;

Luna comemora o aniversário na companhia de Miguel e Jefinho (Micael Borges) surpreende a vendedora de biojoias em sua casa;

Merreca descobre que Luna foi a responsável pelo fracasso à invasão da loja;

Falida, Preciosa começa a pensar sobre o uso do desaparecimento de Maria Navalha a seu favor;

Luna encontra novas filmagens da câmera de segurança da loja que mostram a visita de Maria Navalha à Fuzuê.

Quarta-feira - dia 16

As imagens de Maria Navalha na câmera de segurança da Fuzuê deixam Luna curiosa e desconfiada;

Francisco (Michel Joelsas) e Alícia (Fernanda Rodrigues) abrem o jogo e contam a real situação da Fuzuê para Miguel;

Preciosa vai até a loja e afirma para Pascoal que pretende acabar com a reputação do local;

Unidos para procurar Maria Navalha, Luna e Nero encontram um túnel no depósito da loja;

Após visita de Preciosa à loja, Nero é hostil com a garota;

Nero convida Luna para viajar com ele, Miguel e o restante da família.

