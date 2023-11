'Fuzuê': Olívia encontra com Miguel, passa mal e perde o bebê

Na novela "Fuzuê", da TV Globo, Olívia (Jessica Córes) procura por Miguel (Nicolas Prattes) para alertá-lo sobre Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Mas o encontro, na casa dos Braga e Silva, fará com que a modelo fique nervosa e passe mal, precisando da ajuda do ex-amado. As fortes emoções no capítulo desta sexta-feira (03) farão com que a moça acabe perdendo o bebê que estava gerando.

“Eu só quero ir embora. Preciso voltar para Portugal. Não quero mais confusão aqui”, diz Olívia. Miguel, sem entender nada, está com um presente para o bebê que ela espera, a deixando ainda mais emocionada.

“Tenho que ir para o hospital, Miguel.”, diz a moça, após sentir pontadas na barriga e ter um sangramento. Miguel, então, levará Olívia as pressas para o hospital. Tenso com a situação, Miguel diz: "Não quero perder o meu filho”.

Olívia (Jessica Córes) e Miguel (Nicolas Prattes) em Fuzuê, da TV Globo (Foto/Globo)

No hospital, quando encontrar novamente com Olívia, os dois vão se abraçar e chorar. Ela terá perdido a criança que gerava. “Me desculpa por não ter conseguido”, lamenta ela. “Você não está sozinha nessa dor”, reage Miguel, que ficará ao lado da ex o tempo todo no hospital.

