Chiquititas: Mili recebe uma carta anônima para revelar quem é sua mãe

No capítulo da novela "Chiquititas" desta segunda-feira (04), Mili recebe uma carta anônima pedindo para ir até um local onde será revelado quem é sua mãe. Marian liga para Carmen e diz que alguém marcou um encontro na praça, perto da praça, às 16h, para contar quem é a mãe de Mili. Carmen tem certeza que se trata de Matilde e garante que irá dar um jeito na situação. Fernando e Carol conversam, ele explica que fez o que fez por acreditar que poderia reconquistar ela, mas agora vê que fez um grande erro.

Cris e André conversam sobre o clipe que querem fazer para o concurso da escola. Mili vai com Mosca até o local indicado pela carta e espera a pessoa misteriosa que prometeu contar quem é a mãe. No momento que Matilde decide ir até Mili, é capturada por dois homens e levada até um carro onde está Carmen.

Matilde consegue fugir do carro e escapar dos três. Lúcia e Helena chegam ao orfanato com as malas da mudança. Bia conversa com Ana e tenta se entender com a amiga, que não compreende a vontade dela ir morar com o pai.

Junior conversa com Carol e diz que está desconfiado do que Carmen possa ter feito com Gabriela. Ele diz que mandou buscar Gabriela nos hospitais e em todos os lugares.

Carmen diz para Marian que Matilde conseguiu fugir e que o segredo de que Mili é filha de Gabriela pode ser revelado a qualquer momento. A vilã conta para Marian que precisam refazer os documentos falsos para pegar a herança de Mili e fugir.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)